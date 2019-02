Tania Díaz advirtió a Guaidó que no puede cruzar la frontera por sentencia del TSJ

Tania Díaz, diputada del PSUV Credito: Archivo

22-02-19.-Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), exigió este viernes a los órganos de justicia del Gobierno nacional que sea “evaluada la situación de Juan Guaidó”, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se juramentó presidente interino.



A su juicio no debe seguir ejerciendo como diputado a la Asamblea Nacional (AN) porque se “autoproclamó” para otro cargo.



Durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), además, recordó que el parlamentario tiene prohibición de salida del país, por lo que advirtió que si pasa la frontera, esto podría acarrear medidas legales en su contra.



“El hecho de que sea diputado es para evaluarlo por parte de la justicia, porque ya se proclamó para otro cargo; supuestamente desarrollando acciones administrativas desde otro cargo en su visión irreal de lo que es Venezuela. Lo ha estado haciendo y eso ya impide, limita que siga haciendo el cargo de diputado”, expresó.



Guaidó se encontraría en la frontera colombo-venezolana para recibir la ayuda humanitaria, prevista a ingresar a Venezuela este sábado.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció, el pasado 29 de enero, que aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público (MP), entre las cuales, se le prohíbe salir del país y congela sus cuentas.