Paralizado juicio de diputados indígenas

Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guaruya.

21 Feb. 2019 - Entre los obstáculos que han impedido salir del desacato a la Asamblea Nacional (AN) figuran los continuos retrasos en el juicio iniciado para determinar si se cometió o no un fraude en las elecciones parlamentarias de Amazonas, dijeron fuentes del máximo tribunal del país.



De hecho, las fuentes concluyeron que el juicio está paralizado, porque cuando llevaba un trecho adelantado, el abogado Rosnell Carrasco, solicitó reponer la causa al punto que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia fije un nuevo tribunal para que los testigos rindan sus declaraciones.



Tal solicitud fue planteada por sectores de oposición alegando que se dificultaba a los testigos trasladarse desde Amazonas a Monagas donde queda el tribunal comisionado para oir a los testigos. La Sala aceptó el planteamiento y ordenó que un nuevo tribunal distinto al de Monagas, tome declaración a los testigos.



Esa decisión de la Sala Electoral es la N° 127 y fue publicada el 11 de Agosto de 2016. Pero de esa fecha al presente los testigos promovidos por la oposición, presuntamente no han permitido recibir la notificación para su comparecencia en el juicio, según las fuentes.



Los testigos que están pendientes por declarar son: Rafael Alfonso Dasilva Yapare, Willi José Cariban Chipiare, Genry José Aguilar Panama, Helver Raul, Mirian Acosta Fuentes y Fidel Caballero, según se lee en el expediente AAA70-2015-000146 de la Sala Electoral.



En ese mismo mes de agosto de 2016, concretamente el jueves 11, la Sala Electoral emitió la sentencia N° 126 donde ratifica la suspensión de los tres diputados de Amazonas “hasta que se dicte una sentencia definitiva” respecto al presunto fraude cometido en la elección de esos parlamentarios durante los comicios de Diciembre de 2015.



En ese caso la medida recae sobre los diputados Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guaruya. La Sala Constitucional ha declarado en desacata a la AN por la juramentación de esos diputados suspendidos y ordenado su desincorporación en reiteradas sentencias. También ordenó a la junta directiva del parlamento del periodo 2016-2017, acatar lo dictaminado para salir del desacato.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/paralizado-juicio-de-diputados-indigenas/)