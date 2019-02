Guaidó anunció movilización "pacífica" hacia las guarniciones militares para el 23 de febrero

Credito: EU

20-02-19.-El jefe legislativo Juan Guaidó anunció una movilización "pacífica" hacia las guarniciones militares del país el próximo 23 de febrero para exigir a la Fuerza Armada Nacional que permita el ingreso de la ayuda humanitaria.



"Hay que tener el doble de valor, no nos da miedo (...). Con el pecho descubierto, seguimos en la calle", expresó el parlamentario desde la movilización de transportistas que se llevó a cabo en la plaza Francia de Altamira en apoyo a las medidas que toma la Asamblea Nacional (AN) para el Gobierno de transición.



Guaidó -reconocido como presidente encargado por unos 50 países- aseveró que el sábado la ayuda humanitaria estará ingresando al país a través de varios puntos. Agregó que ese día habrá movilizaciones a escala nacional.



"Este 23 de febrero habrá por supuesto las brigadas voluntarias y humanitarias, que aquí hay muchas, trasladándose a los puntos de fronteras. Atención con los puntos, no solamente es Cúcuta, no solamente es Táchira, Bolívar (...), por mar también vendrá ayuda humanitaria, así que en Puerto Cabello, en La Guaira, muy pendientes para la movilización, como en todo el país. (...) El 23 de febrero habrá movilización en toda Venezuela", aseguró el jefe del Parlamento.



Explicó que el "anterior Gobierno del usurpador" -refiriéndose al del presidente Nicolás Maduro- no cumplió, ya que "hoy no hay transporte público (...) hoy quebraron el sector que lleva y da productividad al resto del país".



Dando continuidad a su discurso, indicó que "Venezuela va muy pronto a tener una elección realmente libre, no por capricho de uno, sino porque es la necesidad y el requerimiento de todo un país para preservar la democracia para siempre, porque en democracia es que los transportistas van a poder comprar cauchos donde quieran, cuando quieran, como lo hicieron siempre", agregando que habrá "transportes dignos" que permitan una movilización efectiva y asegurándole una mejor gestión y calidad de vida a los transportistas.



Guaidó señaló que "vamos a tener un transporte de calidad sí o sí en ese Gobierno de transición con esas elecciones libres (...). Cuenten con nosotros, hermanos y hermanas, porque el compromiso de ustedes es nuestro compromiso".



Hugo Ocando, presidente Bloque de Conductores del Oeste, expresó este miércoles que la caravana establecida para apoyar la gestión de Guaidó ya se encontraba en la mañana en Altamira, avenida Francisco Fajardo.



Inicialmente, la manifestación se estaría realizando en la misma avenida, pero en la zona de Chacao, frente al Ministerio de Transporte. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió colocar allí una tarima, haciendo que la actividad del líder parlamentario tuviese que desarrollarse en otro destino.



Ocando comentó que "casualmente" el oficialismo decidió concentrarse frente al ministerio. En la actividad oficialista estarán asistiendo los transportistas que apoyan a Maduro.

