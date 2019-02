Saúl Ortega: la crisis humanitaria es otro “falso positivo” creado por Estados Unidos

El vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Saúl Ortega.

20 Feb. 2019 - Estados Unidos (EEUU) y sus aliados, las antiguas fuerzas colonialistas de Europa, utilizan la tesis de crisis humanitaria contra Venezuela porque no han podido convencer con otros falsos positivos, afirmó el vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Saúl Ortega.



Ortega refirió que las fuerzas imperiales han hecho uso de cuatro supuestos en su intento de imponer al mundo la hegemonía norteamericana: terrorismo, narcotráfico, armas de destrucción masiva y crisis humanitaria.



“En Venezuela han utilizado los cuatro expedientes, y los han construido, solo que han utilizado la crisis humanitaria porque le permite convocar más aliados del grupo que acompaña al imperialismo en esta lucha por la hegemonía”, aseveró el constituyente.



Añadió que han intentado vender falsos positivos como el narcotráfico, que no han terminado de convencer en la comunidad internacional.



Recordó que las crisis humanitarias que se han presentado en el mundo vienen dadas por guerras, saqueos y explotación de países ricos sobre los países más débiles y por desastres naturales, y por ello recalcó que en Venezuela no se han presentado ninguna de esas situaciones.



El constituyente enfatizó que no hay evidencias de que hayan violaciones a los derechos humanos en el país y precisó que el Gobierno Revolucionario amplía el concepto de estos derechos a la vivienda, la alimentación, la salud y a la educación.



“Somos un país que ha estado marchando, no paran para nada la atención del Gobierno Bolivariano sobre su población, este es un país donde el pueblo cuenta con las instituciones gubernamentales para darle apoyo”, acotó.



Por otra parte, calificó como una gran victoria para el país que Estados Unidos llevara el caso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues permitió presentar ante el mundo las agresiones a las que ha sido sometida la nación.



“Ese debate nos permitió claramente diferenciar las posicionas que están en juego y exponer el problema central de hoy, que no es Venezuela. El problema es una nueva doctrina que están adelantando en la lucha por la hegemonía y que amenaza la paz mundial”, puntualizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 458 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)