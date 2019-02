China desmiente al Wall Street Journal por supuesta reunión con emisarios de Guaidó

13 Feb. 2019 - El Ministerio de Exteriores de China rechazó las informaciones difundidas por el periódico estadounidense The Wall Street Journal sobre Venezuela, a las que calificó como "noticias falsas".



El 12 de febrero, el diario estadounidense, citando supuestas fuentes informadas, afirmó que los diplomáticos chinos mantenían conversaciones en Washington con los emisarios del opositor venezolano Juan Guaidó sobre la deuda ante Pekín y los proyectos petroleros.



"El periódico The Wall Street Journal publicó ayer ese material (…) que en realidad es una noticia falsa", dijo la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying.



Hua indicó que este tipo de publicaciones de la prensa estadounidense pone de relieve su falta de profesionalismo.



La portavoz agregó que últimamente varios medios están inmersos en una carrera por las noticias falsas.



"No sé qué objetivos persiguen, pero esperamos que los medios preparen sus publicaciones ateniéndose a los principios de la objetividad y la imparcialidad", subrayó.



En cuanto a la crisis política venezolana, Hua remarcó que su país aboga por el diálogo entre el Gobierno de Caracas y la oposición.



Además, dijo que China está dispuesta a continuar jugando un papel constructivo en la solución de la crisis en Venezuela.

"Apoyamos los esfuerzos de la comunidad internacional para establecer el diálogo entre las autoridades y el pueblo y también en la búsqueda de una solución pacífica en el marco de la Constitución del país; China continuará jugando un papel constructivo en la solución pacífica de la crisis venezolana", señaló.



Según la representante diplomática, China mantiene un contacto estrecho con todas las partes para apoyar la solución pacífica en Venezuela.



La crisis política se agravó en Venezuela el 23 de enero después de que el opositor del partido Voluntad Popular Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país en una manifestación.



El líder estadounidense, Donald Trump, le expresó de inmediato su reconocimiento.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero, catalogó la autoproclamación de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado.



Maduro ha calificado al opositor Guaidó como "un títere de Estados Unidos".