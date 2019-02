(AUDIO) María Alejandra Díaz: Estatuto de Transición de AN en desacato pretende retrotraer tiempos pre-republicanos

La abogada y costituyentista, María Alejandra Díaz

9 Feb. 2019 - El Estatuto de Transición colonial aprobado por la Asamblea Nacional (AN), tiene como propósito retrotraer tiempos pre-republicanos para acabar con la democracia de la República Bolivariana de Venezuela, así lo indicó la abogada y costituyentista, María Alejandra Díaz.



Durante una entrevista en el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio del Sur, Díaz explicó que el Estatuto colonial impulsado por el diputado en desacato Juan Guaidó en desacato tiene como fin acabar con la democracia, la República, la división de poderes y concentra en una sola persona (AN en desacato) todos los poderes.



Agregó que además el documento extiende el período a la persona que esté en transición no por un mes como lo establece el artículo 233 la Constitución del país, sino por un año y después de la misma si las condiciones están lista irían a elecciones. “Conculca el derecho de los venezolanos a escoger, elegir”.



Señaló que el documento “cercena los derechos políticos, es decir, es todo un adefesio jurídico que acude a la mentira, pero que el problema que tiene para el entorno internacional es de que está apoyado por la fuerza de los españoles y por el gobierno genocida de Estados Unidos”.



La abogada constituyente de Venezuela catalogó el texto elevado por el diputado en desacato Juan Guaidó como inconstitucional, puesto que es nulo y viola los principios de separación de poderes y pretende desconocer al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. “Están en contra el orden constitucional (AN) y sus actos no tienen validez”.



Aseveró que todos aquellos actos que realice la AN serán írritos, de acuerdo con lo establecido en el año 2016 cuando se declaró el organismo en desacato.



La abogada constituyente de Venezuela manifestó que la Asamblea Nacional en desacato pretende dar a conocer a escala internacional que adelantar las elecciones están al orden constitucional, cuando es todo lo contrario.



La costituyentista detalló que hay dos países donde se han aplicado mecanismos (como los de la AN en desacato) uno es Libia, “que se conformó un gobierno de sombras” y el otro es Siria donde no han podido doblegar la institucionalidad interna”.



Afirmó que atacar los servios publico forma parte de la modalidad del golpe de Estado en Venezuela y con el documento de la AN pretende regresar al estatus colonial.



Igualmente, Díaz aseveró que en el tablero geopolítico mundial, Venezuela no está jugando sola, “la geopolítica mundial y la geoeconomía se está decidiendo hoy en Venezuela, en el país se decide entre unipolaridad vs multipolaridad”.



“Cualquier decisión interna puede afectar lo externo, debemos rechazar cualquier intento de intervención en el país”, finalizó la abogada constituyente de Venezuela.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 282 veces.

La fuente original de este documento es:

La Radio del Sur (https://laradiodelsur.com.ve/estatuto-de-transicion-de-an-en-desacato-pretende-retrotraer-tiempos-pre-republicanos/)