Guaidó dice que la "ayuda humanitaria" será por Colombia, Brasil y en una isla del Caribe

Juan Guaidó Credito: Efe

Marcha opositora en Las Mercedes Credito: Efe

02-02-19.- El presidente de la Asamblea Nacional, y autoproclamdo presidente Interino, Juan Guaidó, anunció este sábado una coalición internacional por la ayuda humanitaria para Venezuela.



‘‘Ya tenemos tres puntos de acopio para la ayuda humanitaria, primer punto Cúcuta, en Colombia, ahí estará el primer centro de acopio, otro estará en Brasil y el otro en una isla del Caribe”, aseguró.



Anunció que darán más detalles de los otros dos puntos en los próximos días dónde van a recibir la ayuda humanitaria ”para atender en una primera etapa a los más vulnerables y exigir a la Fuerza Armada que permitan la apertura de ese corredor humanitario definitivamente para que nos permitan contener la emergencia y activar nuestro Plan País en toda Venezuela”.



Insistió asimismo que buscan unir a todos los factores del país para alcanzar la ”reconstrucción” de Venezuela.



Por otro lado, expresó que no tiene miedo de la Faes: "Señores del Faes no me intimidaron ni a mi ni a familia". "Tenemos la certeza de que está muy cerca el cambio en Venezuela", aseguró Juan Guaidó en la concentración opositora.