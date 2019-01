Mientras Guaidó llama a movilización nacional John Bolton amenaza con acciones si le pasa algo al autoproclamado

Juan Guaidó y su sonriente corte

Caracas, enero 28 - El líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, llama a sus seguidores asistir a una "gran marcha nacional" el próximo 30 de enero y otra para el 2 de febrero.



En una transmisión a través de las principales redes sociales, el político explicó que no ha convocado a la ciudadanía a que proteste diariamente, porque "es consciente de que actualmente los venezolanos están luchando para conseguir qué comer".



"Les pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles", dijo en su discurso.



El presidente de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora y declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela) llama, también, a la movilización fuera de Venezuela, en otras capitales extranjeras e insiste en la amnistía para los militares que se unan a su causa.



El pasado 23 de enero, Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela apelando al artículo 233 de la Constitución del país. No obstante, las autoridades gubernamentales y de defensa de Venezuela no lo han reconocido.



El jefe del estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó esa declaración de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.



Mientras tanto el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que cualquier tipo de violencia que se cometa contra los diplomáticos estadounidenses y contra el opositor Juan Guaidó, o contra la Asamblea Nacional, recibirá una "respuesta considerable" de EEUU.



"Cualquier tipo de violencia y de amenaza contra el personal diplomático de EEUU, el líder "democrático" de Venezuela Juan Guaidó o la Asamblea Nacional será considerado como una burda infracción de la ley y recibirá una respuesta considerable", escribió Bolton en su cuenta de Twitter.