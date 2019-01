Después de haberlo negado Guaidó confesó haberse reunido con el Gobierno

Enero 27 de 2019.- Después de haberlo negado por varios días, Juan Guaidó, se contradijo a sí mismo, confesando que sí se había reunido con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, confirmando lo expuesto por Diosdado Cabello quien lo mostró en un video, caminando cabizbajo en franca señal de no querer ser reconocido y camuflado en un pullover azul con capucha.



Aunque lo hizo de una manera poco clara, Guaidó durante una manifestación realizada este sábado, declaró a los medios: “Ya el mensaje lo dimos claramente. Ya respondimos a la pregunta. ¿Nos hemos reunido o no? De nuevo: con muchos funcionarios, no solamente civiles, también de otras ramas que, por seguridad, como lo dije ayer, no vamos a mencionar, porque respetamos”, dijo Guaidó.



Esto ha generado mucha polémica, pues hasta ahora no se sabe cuál fue el objetivo de la reunión de dos grupos políticos que se mantiene en pugna y según lo que ha declarado Cabello aún tiene en sus manos un audio que comprometería más al autoproclamado Guaidó.



Juan Guaidó confirmó este sábado durante una manifestación opositora que se reunió recientemente con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro https://t.co/LaF3Bqyns8 — CNN en Español (@CNNEE) 27 de enero de 2019