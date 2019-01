La ONU llama a los venezolanos a rebajar las tensiones y a negociar

Enero 23 de 2019.- La ONU llamó este miércoles a todos los bandos en Venezuela a rebajar las tensiones y a evitar "una escalada" de la situación en medio de las multitudinarias protestas contra el presidente, Nicolás Maduro, insistiendo en la necesidad de negociaciones políticas.



"Estamos siguiendo los acontecimientos de cerca. Está claro, como hemos dicho anteriormente, que queremos que los varios grupos sobre el terreno rebajen las tensiones y hagan todos los esfuerzos para evitar una escalada", señaló el portavoz Farhan Haq en su conferencia de prensa diaria.



Haq recordó que la ONU "rechaza firmemente cualquier tipo de violencia política" y dijo que la organización va a seguir insistiendo en la necesidad de una negociación que permita poner fin a la crisis venezolana.



Según apuntó, es "urgente" que todos los "actores relevantes se comprometan con negociaciones políticas inclusivas y creíbles para dar respuesta a los problemas que enfrenta el país, en pleno respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos".



Miles de venezolanos salieron este miércoles a las calles en los 23 estados del país y el Distrito Capital en contra de Maduro, en el marco de una movilización convocada por la oposición para rechazar la legitimidad del segundo mandato del presidente, que acaba de comenzar.



Maduro llamó este martes a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin dejar de advertir que el gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de la oposición venezolana quieren que se desate el caos y la violencia en medio de estas protestas.



Minutos después de las declaraciones del portavoz de la ONU, el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".



En seguida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.



El Parlamento y buena parte de la comunidad internacional no reconocen como legítimo a Maduro por haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y en los que no pudieron participar sus principales contendientes.



La ONU, por su parte, ha insistido hasta ahora en que no entra en sus competencias el reconocer o no reconocer a un Gobierno y sigue cooperando con el actual Ejecutivo en programas en diversos ámbitos.