Embajadores de la UE se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional

Reunión formal para reafirmar apoyo institucional al Parlamento Nacional por parte de los Embajadores de la Union Europa. pic.twitter.com/fYuWzVKT4x — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 19 de enero de 2019

19-01-19.-La directiva del Parlamento se reunió este sábado con embajadores de la Unión Europea (UE), informó a través de su cuenta en la red social Twitter el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano.Indicó que el encuentro fue para reafirmar a la AN el “apoyo institucional“.Este viernes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que abrió “canales de diálogo y de entendimiento” con embajadores de varios países de la Unión Europea, solo días después de que el bloque reiterara que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró la semana pasada el líder chavista.“Sostuve una productiva reunión con embajadores de la Unión Europea. Conversamos temas de interés común y abrimos canales de diálogo y de entendimiento, en el marco del respeto y la autodeterminación de los pueblos”, refirió.