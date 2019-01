Claudio Fermín: "es muy mal que actores políticos promuevan en la comunidad internacional más sanciones a Venezuela"

El dirigente opositor Claudio Fermín. Credito: Sumarium

18 enero 2019 - El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, manifestó que “hay un empeño en negar la realidad” por parte de un grupo de opositores, alegando que el presidente Nicolás Maduro, es ilegítimo.



“Hay un empeño en negar la realidad, hay una parte de la realidad de Venezuela que se han conformado violando el estado de derecho pero existen … hago un llamado para que se entienda los que son las realidades políticas” destacó en entrevista de Sumarium.



Asimismo, dijo en una entrevista a Sumarium que muchos de los actores políticos que hoy dicen que las elecciones del 20-M fueron fraudulentas porque fueron promovidas por la ANC, son los que promovieron las abstención. Además, afirmó que muchos de estos participaron en las elecciones a gobernadores en el año 2017.



“Esas elecciones del 20 de mayo se hicieron y es un hecho innegable … hay otra gente que afirma que las elecciones fueron una falsa y están fueras de la realidad … son los mismo que le dicen al país que la causa del triunfo de Maduro fue una trampa, cuando nosotros sabemos que la causa del triunfo fue la abstención”



“Hay una oposición fantasiosa que cree que Nicolás Maduro, no es presidente … Decir que el 20-M no pasó nada en Venezuela es manipulación … se sabe que necesitamos un cambio de gobierno pero perdieron esa oportunidad el 20-M”



Además, expresó que si estos mismo políticos siguen promoviendo la abstención seguirán causándole triunfos al chavismo.



Fermín, aseguró que la oposición venezolana ha ido creando grandes expectativas con la convocatoria del 23-E, y con la “presidencia” de Juan Guaidó, las mismas expectativas que crearon con las protestas del 2017. Dijo que está nueva convocatoria puede generar nuevas confrontaciones y hechos violentos en el país.



“Dijeron que con las guarimbas en cada esquina, trancando las calles, el gobierno desaparecería al día siguiente, y eso no pasó. Después decretaron en la AN la ausencia absoluta del cargo y no paso nada porque era mentira … Después ofrecieron al país que lo iban a sacar en seis meses. Les han ofrecido muchas mentiras al país, porque le han estado hablando a las gradas, han estado buscando el aplauso, la aprobación de un país que quiere cambio”.



“La resaca y la frustración que va a venir cuando el país se de cuenta dentro de un mes, dos meses, que Juan Guaidó solo era presidente de la AN … no se puede seguir hablando al país con mentiras … no podemos seguir jugando a la inmediatez”.



Diálogo Político



Cladio Fermín, dijo que desde su partido Soluciones para Venezuela, trabajan de manera insistente por un cambio pacífico y democrático porque los venezolanos merecen otra mirada.



“Creemos en el voto, en el diálogo, creemos en el entendimiento, creemos que los venezolanos tenemos que apartar a los sectores extremistas que lo único que no están vendiendo es odio, venganza, linchamiento … estos sectores tienen que ser apartados por el bien de Venezuela”



“Yo no tengo temor a coincidir con ningún sector político en Venezuela“.



Relaciones exteriores de Venezuela



Fermín, destacó que las relaciones exteriores en Venezuela han sido pésimas por lo que catalogo como una buena noticia que Maduro muestre su disposición a Donald Trump a dialogar.



“Es una prioridad que Venezuela normalice sus relaciones con EEUU, con Colombia y otros países”



Asimismo, añadió que es muy mal que actores políticos promuevan en la comunidad internacional más sanciones a Venezuela



“Necesitamos discutir otra política exterior … mientras más conflictos políticos existan menos viables son las soluciones de los problemas de Venezuela”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 212 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://www.sumarium.es/2019/01/18/fermin-sobre-convocatoria-del-23-e-les-han-ofrecido-muchas-mentiras-al-pais/)