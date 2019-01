María Alejandra Díaz: “Hay un nuevo intento para asaltar el poder en Venezuela”

María Alejandra Díaz, Abogada. Constituyentista. Credito: CiudadCCS

18 enero 2019 - Abogada. Constituyentista. Preocupada por la comunicación y la responsabilidad jurídica. Columnista del diario Últimas Noticias. Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela



— Si la Asamblea Nacional está en desacato, y por eso todos sus actos son nulos, ¿por qué darle tanta importancia a lo que deciden ahora?



El guion preparado por la AN es un nuevo intento para asaltar el poder en Venezuela. A lo interno ellos saben que no tiene legalidad, legitimidad y es claramente inconstitucional. Lo peligroso en esta oportunidad es el respaldo inequívoco que desde el sistema financiero de dominación mundial y la corporatocracia reciben. Es una puesta en escena que pretende a través de una trama pseudojuridica darle validez a una operación de piratería moderna sobre los recursos del país. Ese es el real y verdadero peligro contra la nación.



— ¿Cómo quedan los gobiernos, o “personalidades”, o instituciones, que reconozcan como presidente del país, al nuevo Presidente de la Asamblea Nacional en desacato?



Definitivamente estarían al margen del derecho internacional público, para imponer un derecho imperial que tarde o temprano se les puede revertir. Incluso en términos de la diplomacia Venezuela puede en reciprocidad tomar medidas que respondan a ese trato. En cuanto a personalidades pues serían actos particulares a los que nuestro país debe responder caso a caso.



— En el país hay una frase que se repite mucho, “se acata, pero no se cumple”, ¿Qué querrán decir con eso?



Decimos los abogados que eso significa un pueblo con bajo coeficiente de juridicidad, es decir por razones sociológicas y de cultura política a los venezolanos les cuesta cumplir normas y reglas. Hay un relajamiento particular que desde tiempos coloniales nuestros indígenas asumieron como parte de una cultura de desconocer las leyes de indias que se les imponían. Además a eso se suma un sistema de justicia débil y la impunidad que eso genera.



— Si ustedes en la Constituyente sabían todo lo que Julio Escalona denunció en su discurso en la Asamblea, ¿por qué no hicieron lo posible por solucionarlo antes de que él lo dijera?



Eso es parte de la discusión interna de la ANC. Valoro mucho la actitud de Julio Escalona pero también reconozco tener diferencias con su visión. Julio tiene como todos en la ANC libertad de opinión y de apreciación.



— El Presidente Nicolás Maduro, el 20 de diciembre del 2018, encargó a la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, la posibilidad de darle un parao a la corrupción, ¿en la Constituyente están también apoyando esa lucha?



Absolutamente. Mucho hemos denunciado al respecto pero no sólo eso, hemos propuesto distintas acciones, ideas, e incluso leyes, para minimizar los efectos nocivos y perversos de este fenómeno que tanto daño nos hace. Para ello insistimos en la idea de fortalecer el sistema de justicia y repensar las penas para este tipo de delitos y sus conexos.