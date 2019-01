“El TSJ no tiene ningún mandato, usurpa funciones” y no puede anular decisiones de la AN, según Juan Guaidó

El presidente de la AN, Juan Guaidó Credito: Web

18-01-19.-El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, dijo hoy que el Tribunal Supremo (TSJ) no tiene “mandato” para anular las últimas decisiones de la Cámara, que suponen el desconocimiento formal del nuevo período de 6 años que juró hace una semana Nicolás Maduro, reseñó lam agencia Efe.



“El TSJ no tiene ningún mandato, usurpan funciones, están ahí de manera exprés, así que no van a cambiar en absoluto nuestro accionar en pro de la democracia venezolana“, señaló el diputado opositor en una entrevista con un periodista local transmitida a través de YouTube.



En su sesión del pasado martes, la mayoría opositora en el Parlamento decretó que Maduro usurpa el poder desde el 10 de enero, cuando se juramentó para otros 6 años.



Además, el Legislativo acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la “reinserción” de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional, roto según el antichavismo.



Por estas medidas, el jefe de la Asamblea Constituyente -un órgano compuesto solo por chavistas y no reconocido por varios gobiernos-, Diosdado Cabello, dijo ayer que el titular del Supremo y de la Fiscalía le habían informado que adelantaban una “averiguación” formal, como respuesta a una petición del propio foro oficialista.



Ejercerán incluso si son desalojados del Palacio

En tanto que hoy, el diputado Carlos Prósperi señaló durante su participación en un cabildo abierto con opositores tener conocimiento de que el Supremo alista una resolución para anular las últimas decisiones tomadas por el Legislativo e, incluso, “ir en contra” de algunos parlamentarios.



En ese sentido, Guaidó señaló este jueves que los diputados están preparados para ejercer sus competencias inclusive si fueran desalojados del Palacio Federal Legislativo, porque el Parlamento es más que sus “símbolos”.



“Como la Presidencia no es la banda, que hoy la robó Maduro, como la Presidencia no son los símbolos, esos que él usurpó, el Parlamento tampoco es solo el Palacio Federal Legislativo, (sino) el ejercicio de nuestras competencias”, indicó.



Con todo, las decisiones del Parlamento no son atendidas por la rama Ejecutiva del país desde que fuera declarado en desacato a principios de 2016 por el Supremo, y solo semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.



Maduro ganó con holgura los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso del antichavismo por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales dirigentes.



Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no reconocen la legitimidad de su segundo término.