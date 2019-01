Diosdado Cabello llamó a los opositores a deslindarse de sectores que usan la violencia como política

Diosdado Cabello

Caracas, enero 17 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello llamó este miércoles al pueblo opositor a deslindarse de los sectores de la derecha que han hecho uso de la violencia como herramienta política.



“Señores de la oposición le hacemos un llamado para que se deslinde de esta gente llena de odio”, dijo durante el programa Con el Mazo Dando que transmite VTV.



Cabello recordó a líderes revolucionarios asesinados en hechos en los que está vinculado la derecha como la muerte de Robert Serra, Danilo Anderson, Eliezer Otaiza, entre otros.



“Nos mataron a Robert Serra a Danilo (Anderson) y a (Eliézer) Otaiza y no los perseguimos a ustedes, y si ustedes creen que esas cosas nos van a debilitar, se equivocan, esas cosas nos fortalecen”, expresó.



Indicó que el objetivo de la oposición era desmoralizar el proceso revolucionario con la perdida física de estos lideres. “No confunda el dolor con la debilidad, ese dolor nos carga de energía para enfrentar cualquier reto que tenga la Revolución“, agregó.



Destacó que estos sectores no llegarán al poder político con la violencia gracias a un pueblo consciente. Por ello, llamó a la dirigencia chavista a trabajar con honestidad y moral para asegurar y defender el triunfo de la Revolución Bolivariana.



– “John Bolton es “el halcón” que tiene EE UU dirigiendo atentados contra Maduro” –



En su intervención, Cabello aseguró que Bolton amenaza que los EEUU no reconocerá al Presidente Nicolás Maduro y seguirá haciendo presión.



“Eso lo dice un gobierno que esta paralizado desde el 22 de diciembre del 2018 por problemas entre los republicanos y los demócratas, tienen a sus empleados sin cobrar, esta paralizado el estado norteamericano”. dijo Cabello.



“Los ataques tienen una única razón: que nosotros no nos rendimos y este pueblo tiene dignidad” afirmó Cabello.



Cabello respondió a las amenazas de Iván Duque



En este sentido, el líder revolucionario desestimó las amenazas que contra la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) lanzó el presidente de Colombia, Iván Duque, quien propuso conformar un nuevo organismo.



“Ahí uno puede decir ¿con qué rabo se sienta la cucaracha? Miren la Unasur se conforma solo por la presencia y el liderazgo del Comandante Chávez y como costó”, señaló el dirigente psuvista quien cuestionó la iniciativa del mandatario uribista por carecer de liderazgo para una empresa de tanta importancia y trascendencia para la región.



“Un bobo como este que no tiene liderazgo ni en Colombia cree que va a imponerle a los países una cosa que se llama ‘Prosur’, en todo caso eso será una cosa como el cartel de Lima en la OEA, ¿Narcosur será?”, sostuvo.