(VIDEO) Juan Guaidó, presidente de la AN llama a cabildo abierto para iniciar ruta contra la “usurpación del poder”

10-01-19.-La directiva de la Asamblea Nacional se pronunció luego de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia llevada a cabo este jueves, calificándola como usurpación del poder.

Juan Guaidó, presidente la Asamblea Nacional, aseguró que desde este día Venezuela no tiene presidente y llamó a las Fuerzas Armadas para que ayuden a poner fin a la usurpación del poder.

"La Asamblea Nacional hacemos un llamado las fuerzas armadas y oficiales que no se han dejado corromper por ningún motivo, hagamos valer nuestra constitución", dijo el presidente del Poder Legislativo.

Informó que este viernes a las 11:00 am convocaran a un cabildo, abierto a los ciudadanos, para ejercer su poder contra la "usurpación del poder"

"Maduro, no eres legítimo así te disfraces como te disfraces", señaló.

Aseguró que Venezuela por primera vez desde 1958 tiene "un gobierno de facto".

"Hoy no hay jefe de Estado, no hay Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no hay titularidad del Estado. Hoy hay una Asamblea Nacional que va a cumplir con el pueblo de Venezuela y la Constitución", resaltó.

Asimismo, aseguró que las instancias internacionales, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no reconocen el nuevo mandato de Maduro.

"La OEA y la Unión Europea en pleno desconocieron el mandato de Maduro, y reconocieron a esta Asamblea Nacional legítima. Esta es una victoria del pueblo de Venezuela", dijo.