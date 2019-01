(VIDEO) Psuv exige a la Asamblea Nacional abandonar el desacato

Diosdado Cabello aseguró que el principal problema del país es el económico, al que le harán frente este 2019. Credito: ÚN

7 Enero 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, exigió este lunes a la Asamblea Nacional (AN), en nombre de la tolda roja, abandonar el desacato en el que se encuentra desde hace dos años.



“Por respetar (a la AN) exigimos que dejen el desacato y acaten la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de la ilegitimidad”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente durante la acostumbrada rueda de prensa.



Con relación al comunicado emitido por el Grupo de Lima sobre Venezuela y al respaldo al documento por la AN, señaló que la soberanía es un término absoluto. “La soberanía es absoluta. Nuestra patria se respeta políticamente, territorialmente y económicamente; y estamos obligados a defenderla”, apuntó.



“Mientras exista la Asamblea Nacional Constituyente nosotros haremos respetar la Constitución”, expresó, e instó a la oposición a construir partidos políticos.



Cabello aseguró que el principal problema del país es el económico, por tanto, indicó que para este 2019, le harán frente al tema financiero actual.



