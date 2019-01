(VIDEO) Según el nuevo presidente de la AN, se debe generar las condiciones para un "gobierno de transición"

Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Credito: Web

05-01-19.-El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó a su salida del hemiciclo, en sus primeras declaraciones a los representantes de la prensa, que el día 8 de enero, en la primera sesión del parlamento, se establecerán los parámetros para el nuevo periodo de transición.



Préviamente, durante su primer discurso, se refirió a diversos temas de la vida política de Venezuela.



“Empezaremos a abordar materia relacionada, por supuesto, cómo abordar este periodo de transición y de tránsito hacia la democracia”.



"Nicolás, el 10E este parlamento no te va a juramentar".



"Estamos en un sistema opresor y no solo eso, sino Miserable. Cómo llamar a un régimen que busca someter por el estómago; Eso configura un sistema Miserable".



"La Presidencia de la República no se encuentra vacante. Se encontrará a partir del 10 de enero usurpada, porque estamos en dictadura. Y recuperar la democracia no depende de una ley o de nombrar a alguien, depende de todos".



Reiteró que “hay mucha expectativa con respecto al 10 de enero (…) Ayer vimos un primer pronunciamiento internacional muy importante del Grupo de Lima que se viene a sumarse a una lista muy larga de parte de la representación internacional”.



Anuncio que el próximo lunes, la nueva junta directiva del parlamento ofrecerá su primera rueda de prensa.