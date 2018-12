(VIDEO) Mary Clean Stelling: Oposición venezolana se “suicidó” tras resultados de comicios municipales

16 Dic. 2018 - La socióloga Mary Clean Stelling, consideró que la oposición venezolana tras los resultados de los comicios municipales -donde se eligieron concejales- celebrados el pasado 9 de diciembre se "suicidó, terminó de desnudarse ante el país".



Stelling durante entrevista este domingo en el programa José Vicente Hoy por el medio privado Televen, resaltó que al contrario, el chavismo arrasó en las elecciones, destacando que no existe triunfalismo de un lado y el derrotismo se ha apoderado de los medios privados,



Subrayó que una de las estrategias políticas del chavismo es tomar los espacios que son abandonados por los sectores de la oposición y eso denota, a su juicio, una gran visión política a expensas de la fractura, desunión y falta de proyecto de la oposición.



Stelling indicó que el proceso electoral y sus resultados pasaron a "mejor vida" en el aspecto comunicacional, porque se ve una ausencia de análisis de lo sucedido tanto en medios públicos como en privados.



Sin embargo, puntualizó que se deprende de este panorama post electoral que los distintos factores políticos del país han aceptado los resultados de los comicios donde el chavismo ganó la mayoría de las curules en los concejos municipales.



Chavismo obtuvo victoria electoral, política y simbólica



Por su parte Óscar Schemel presidente de la encuestadora Hinterlaces, destacó que una vez más el chavismo obtuvo una victoria electoral política y simbólica, aún cuando la abstención significativa a su juicio, forman parte de los resulatados históricos en elecciones de concejales.



Señaló que en el año 2000 la abstención se ubicó en 76% en el 2008 alcanzó 69% y ahora en 2018 es de 72.6% por lo que explicó que el indicador ni aumentó ni se redujo, al contrario, se mantuvo en niveles históricos.



El analista puntualizó que el chavismo se consolida así como una fuerza electoral, pero sobretodo, como una fuerza social y simbólica, el chavismo, a su parecer ha logrado catapultarse como una fuerza que va más allá del gobierno y las instituciones.



"La fuerza clave del chavismo es lo social, cultural, simbólico, casi religioso y eso se mantiene inalterable, es lo que algunos analistas no terminan de aceptar que el chavismo es más que un gobierno y la valoración que se pueda hacer de este, positiva o negativamente", apuntó.



Schemel subrayó, que los porcentajes de abstención son normales, agregando que en la actualidad hay un ingrediente más y es el enorme descontento por la falta de soluciones a los problemas económicos.



Indicó que uno de cada diez venezolanos consideran que el tema económico es la preocupación fundamental al tiempo que matizó que al gobierno le corresponde aún definir un modelo económico, "es necesario luchar contra la hiperinflación, ir hacia una alianza con el sector privado, resolver el tema del control de cambio entre otros factores", dijo.



Aclaró que no habrá socialismo sin capitalismo, que no habrá bienestar material sino se liberan el desarrollo de las fuerzas productivas en el país, por lo que considera que el sector privado es esencial para dar ese salto.



Indicó que la verdadera transición que reclama el país es ir hacia un modelo económico productivo y postrentista.