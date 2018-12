Juan Pablo Guanipa: Primero Justicia expulsará a militantes que participen en elecciones municipales

Caracas, diciembre 4 - Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia expresó que aquel integrante de la organización que participe en el proceso electoral del 9 de diciembre será expulsado del partido político.



Guanipa afirmó que desde Primero Justicia “respetan a todas aquellas personas que quieran votar, pero su partido ratifica que no participaran en lo que califican de farsa electoral”.



Afirmó que “este es un momento de fijar posición y de coherencia, cualquier miembro de Primero Justicia que participe como candidato en la farsa del 9 de diciembre, deja de ser militante de nuestra organización”, reiteró.



Asimismo exigen a cualquier candidato que se presente a cargos que no utilicen los símbolos de la organización para fomentar absolutamente ninguna candidatura que no cuenta con el aval del partido político.



La oposición hundida en contradicciones



Como ya es costumbre la oposición venezolana no logra ponerse de acuerdo ante un proceso electoral; y es que mientras algunos llaman a la población a participar en ellas, otros apuestan a la abstención.



Las recientes disputas opositoras iluminaron a Capriles, quien acertó que el motivo de aquellos que llaman a la abstención expresando es que “no les interesa un proceso donde la gente decida porque no tienen el apoyo de la mayoría”.



Y es que mientras un grupo de la oposición, entre ellos el presidente del Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín y Henrique Capriles, invitan a la población a votar este próximo 9 de diciembre; otro sector, en el cual está Maria Corina Machado, se niega a participar e incluso condena a quienes participan en ellas.



Fermín instó a quienes promovieron la abstención de los opositores en los pasados comicios a evaluar su estrategia, puesto que a su modo de ver “eso no resultó”.



Mientras tanto, Machado señaló que “no aceptamos farsas electorales, no aceptamos la falsa oposición. Aquí cada quien tiene que definirse si está con el régimen o está contra él”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 226 veces.