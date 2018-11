(AUDIO) Escándalo y revuelo causó en redes sociales el audio de un diputado de PJ insultando a María Corina y a un grupo opositor

Quiero pedir excusas por los adjetivos utilizados en el audio que salió filtrado por las redes sociales dirigidos hacia la señora Maria Corina Machado. Es un audio privado, pero nada justifica el lenguaje utilizado — José Brito (@JoseBritoR) 24 de noviembre de 2018

24-11-18.-Un polémico audio del diputado de Primero Justicia (PJ), José Brito, está rodando en las redes sociales en el que se refiere con expresiones groseras y soeces sobre María Corina Machado y otras personalidades que apoyan a la dirigente de Vente Venezuela, el audio fue difundido y ha generado gran impacto y polémica.Brito calificó a la líder de la tolda Vente Venezuela, María Corina Machado, de “maldita”, “hija de p…” y “perra”En el audio telefónico, al parecer Brito sostenía una conversación con la dirigente local Olga Méndez, también descargó su rabia contra un grupo de la oposición al que acusó de querer acabar con el Parlamento:“Ah, entonces acabemos la AN y metamos un Carmonazo y metemos a la doñita Nitu, el señorito García Banchs, la doñita Cecilia Sosa; o al señorito Juan Carlos Sosa, y a la doñita, María, la quebraíta. Y al ladrón de suela corta, el estirao de Diego Arria. Entonces, entre ellos, se ponen de acuerdo para ver quién dirige la transición y quién se pone la banda. No me jodas, chica”, se escucha en la primera parte de la polémica grabación.Ante la polémica que generó en las redes sociales, Brito se disculpó “por los adjetivos utilizados en el audio que salió filtrado” y dijo que el mismo era “privado”.“Quiero pedir excusas por los adjetivos utilizados en el audio que salió filtrado por las redes sociales dirigidos hacia la señora Maria Corina Machado. Es un audio privado, pero nada justifica el lenguaje utilizado”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.