Representantes del Gobierno buscan nuevo diálogo, algunos opositores lo descartan

Imágen referencial.

30 oct. 2018 - El gobierno del presidente Nicolás Maduro lleva semanas intentando comenzar un diálogo con la oposición, dijeron cuatro fuentes involucradas en las reuniones, pero varios partidos rechazan volver a conversar tras fracasos anteriores.



Las gestiones se conocen cuando falta poco para el inicio de un segundo mandato de Maduro, el 10 de enero, luego de elecciones en mayo pasado que desconocieron decenas de países de América y Europa; y bajo sanciones que mantiene Estados Unidos, y que según el gobierno, bloquean su comercio y financiamiento.



Al menos tres grandes partidos de la oposición criticaron en un comunicado difundido en Twitter el fin de semana “los rumores e intentos" del gobierno de Nicolás Maduro "de propiciar un supuesto proceso de mediación”.



Una de las plataformas del Gobierno para buscar reabrir un canal de comunicación con sus adversarios es el Grupo de Boston, que se formó en 2002 entre parlamentarios de Venezuela y Estados Unidos, confirmaron miembros fundadores tanto partidarios como detractores del gobierno, que pidieron mantener el anonimato.



Según un miembro del grupo que siempre ha sido crítico de Maduro, la iniciativa de conversar provino del gobierno y cuenta con el apoyo del presidente. Pero por ahora no involucran a políticos con poder de decisión en los grandes partidos opositores.



“Hay mucha gente que se está sumando a este buen propósito (del diálogo)”, dijo uno de los miembros más activos del grupo, que pertenece al partido de gobierno. El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El grupo de Boston sí se ha reunido de forma confidencial con embajadores, periodistas, miembros de la Iglesia y políticos, apuntaron las fuentes.



“Lo único que está planteado es tener una mesa de ideas con un facilitador”, agregó una fuente opositora para descartar que se trate de una negociación.



VIAJE POSTERGADO



En una visita que hizo a Caracas en octubre el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, un republicano que pertenece al grupo, se acordó avanzar en una “tormenta de ideas” con el apoyo de un especialista para debatir salidas a la profunda crisis política, coincidieron las fuentes.



Pero el viaje de Jim Tull, un experto en manejo de conflictos de la Universidad de Harvard y cercano al grupo de Boston, fue postergado, apuntaron los consultados. No se pudo contactar de inmediato a Tull.



El trabajo de la mesa de ideas, que se llevará de forma confidencial, “no tiene el propósito de mediación, negociación, arbitraje o resolución de conflictos (...) provee ideas a los representantes de esos procesos si existieran”, advirtió un documento interno del grupo de Boston visto por Reuters.



Las dos rondas de negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición terminaron sin acuerdos; y apenas culminó en febrero la última en República Dominicana, Julio Borges, el máximo representante de la oposición en esa mesa, no regresó al país.



En agosto, Maduro mostró interés en retomar algún contacto con sus oponentes.



“Me gustaría reunirme con la oposición venezolana (...) inclusive me gustaría reunirme con los restos de la oposición”, dijo ante cámaras de la televisora estatal.



Media docena de representantes de los más grandes partidos opositores dijeron en la semana no ver condiciones para retomar alguna negociación con el gobierno de Maduro, al que acusan de usar esta estrategia cada vez que necesita ganar tiempo.



Los promotores de la iniciativa ofrecen que cualquier tema sea abordado en las conversaciones de esa mesa. “La única condición es que se hable”, apuntó una fuente del oficialismo.