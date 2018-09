Diego Arria: La ONU podría conformar una "fuerza multinacional para librar a Venezuela"

Septiembre 21 de 2018.- El exgobernador de Caracas en los tiempos de Carlos Andrés Pérez, Diego Arria, ofreció declaraciones durante un encuentro organizado en Miami por grupos pertenecientes a la oposición venezolana que se reunieron para analizar la situación de Venezuela y desde donde el exembajador de la OEA propone una intervención militar para atender la crisis de Venezuela.



Según Arria, en reuniones privadas que se realizaran en el marco de la Asamblea General de la ONU "podría conformarse una fuerza multinacional para librar a Venezuela. No se descarta el uso de la fuerza"



El líder opositor indicó que la salida es una intervención militar, una acción contundente de los países democráticos de la región para atender la crisis humanitaria y a la vez provocar la salida de los gobernantes corruptos.



Arria sostiene que es posible que el encuentro de naciones sirva para que los presidentes que quieren ayudar a los venezolanos y que califican de dictadura al régimen de Nicolás Maduro, elaboren un plan que permita la intervención humanitaria o una acción de fuerza para derrocar al "gobierno ilegítimo".



Añadió el político opositor que no descarta la conformación de un "ejército de paz" conformado por integrantes de varios países para que dicha intervención se realice con éxito.



Aunque a su juicio los venezolanos no deberían esperar mucho de los debates que se darán en el seno de la Asamblea General de la ONU, donde en muchas ocasiones Venezuela será el tema mencionado.



Un grupo de venezolanos organizó este encuentro en la ciudad de Miami con el objetivo de escuchar por el propio Diego Arria lo que se habló durante el encuentro entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU donde se recibieron a varios venezolanos en la ciudad de Nueva York para enterarse de primera mano sobre su versión de la crisis que atraviesa Venezuela.



Este encuentro contó con la participación de políticos, exmilitares, empresarios, intelectuales, profesionales y jóvenes adversos al gobierno de Nicolás Maduro y quienes opinaron sobre cómo provocar un cambio político en Venezuela aportando además su visión sobre una posible transición.



Gonzalo Morales, Presidente de la Academia de Ingeniería de Venezuela, destacó que a su juicio la "Unidad de mando, unidad de criterio y unidad de acción… debería ser la consigna y la justificación principal para que se nombre el Gobierno de transición"., añadiendo que Diego Arria sería el interlocutor válido ante el gobierno de Estados Unidos para una intervención humanitaria en Venezuela. Esta idea fue compartida por varios de los presentes, quienes aseguraron que figuras desligadas de la política, con personalidad fuerte y conocimiento profundo de la diplomacia mundial, como Diego Arria, serían de gran valor para lograr una cohesión, una unidad verdadera más allá de los políticos tradicionales, porque permitiría poner en práctica acciones que permitirían llevar las ayudas urgentes a los venezolanos, materializar el cambio de gobierno en Venezuela y ejecutar una transición pacífica.