Ex rector del CNE: Oposición sigue entrampada en debate sobre si participar en comicios de concejales

Humberto Castillo, ex rector del CNE.

5 sept. 2018 - El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Humberto Castillo, afirmó este miércoles que la oposición revive el dilema de participar o no en las elecciones de concejales previstas para el 9 de diciembre.



”Aquí se define para la oposición el ser o no ser, si eres una organización política que aspira a cubrir espacios debes participar”, expresó Castillo en el programa A Tiempo de Unión Radio.



Cuestionó que las organizaciones políticas repitan la discusión si participa o no, ”quizá ahora con menos fuerza, la oposición sigue entrampada, repetir las mismas decisiones fracasadas una y otra vez, no salen del atolladero y no avanzan”.