Omar Barboza le contestó con todo a Luis Almagro por falso supuesto

Omar Barboza

Caracas, agosto 23 - El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, rechazó la carta enviada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde prácticamente lo acusa de apoyar a Nicolás Maduro, fundamentada en falsos supuestos, al afirmar que la AN no ha querido ejecutar una sentencia de los magistrados en el exilio, que aún no ha llegado al Parlamento.



“Es lamentable que un diplomático que ejerce un cargo tan importante dirija una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, prácticamente acusándolo, fundamentándose en un falso supuesto total. Menciona en esa comunicación que una sentencia del 15 de agosto que nadie conoce y que no ha llegado a la Asamblea Nacional, dice que no la hemos querido ejecutar. De esa sentencia solo se conoce una nota de prensa, que señala que se ordena a los organismos de seguridad del Estado detener a Nicolás Maduro”, dijo.



“Lamentablemente cuando todos deberíamos trabajar juntos en unidad para el cambio político de verdad, hay muchos especialistas en crear falsas expectativas que han sumado muchas frustraciones en el pueblo de Venezuela”.



Aseguró que la única notificación que llegó a la AN fue en el mes de julio, y fue el dictamen de la consultoría jurídica y la directiva tardó en hacerlo conocer, porque simplemente si se ejecuta estarían violando la Constitución.



“Tenemos que preservar la legitimidad por encima de todo. Si luchamos porque tenga vigencia el Estado de Derecho en Venezuela, no podemos promover llegar al poder violándolo. Porque no debemos cambiar un poder autocrático dictatorial, como el actual, por otro al servicio de unos intereses”, afirmó Barboza.