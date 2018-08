Cabello: Oposición no podrá llegar al poder a través del terrorismo

16 agosto 2018 - El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello

afirmó que si la oposición tiene pretensiones de llegar por el camino de la violencia y el terrorismo al poder: “No hay forma ni manera.



Durante la edición número 218 de su programa “Con el Mazo Dando”, el parlamentario aseguró que “el pueblo salió a la calle el lunes en paz y ni un solo hecho de violencia se suscitó”, al tiempo que manifestó que los venezolanos “somos gente de paz, no somos gente de violencia”.



Cabello también agradeció a los pueblos que se han solidarizado con el Magnicidio en grado de frustración en contra del presidente Maduro: “Agradecemos a todos los que se han solidarizado con Venezuela desde todas partes del mundo por lo ocurrido el 4 de agosto”.



Y destacó que Venezuela no tiene antecedentes de magnicidios, más allá de los ocurridos contra Rómulo Betancourt y Carlos Delgado Chalbaud en el que las razones fueron más personales que políticas.



El también presidente de la Asamblea Nacional, fustigó las declaraciones de la oposición por decir que Requesens “estaba drogado”, pero no dijeron cuando andaba por la calle sembrando violencia con los ojos desorbitados o no se horrorizaron cuando quemaban gente en la calle“, dijo.



Asimismo, aseguró que el sistema venezolano de justicia le está garantizando el derecho a la defensa “a alguien que no pensó en la defensa de las cientos de personas que pudieron haber muerto”, dijo Cabello, reseña Noticias 24.



Por otra parte, indicó que este pueblo quiere justicia y así va a ser. “Aquí va a haber justicia, podemos decir que por primera vez en muchos años estamos decididos a hacer justicia, no nos importa el apellido, si tiene plata o no tiene plata, no nos importa, si aparece, ahí estará la justicia”, señaló en torno al magnicidio en grado de frustración al Presidente Nicolás Maduro.

