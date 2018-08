Primero Justicia no se deslinda del atentado magnicida y defiende "lucha" de Borges y Requesens

10 agosto 2018 - A través de una serie de mensajes en la red digital twitter, Primero Justicia (PJ) apoya abiertamente la "lucha" de los ex diputados Juan Requesens y Julio Borges luego de estar relacionados con el magnicidio en grado de frustración ocurrido el pasado sábado 4 de agosto contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.



El día de hoy el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríquez mostró a la prensa internacional una serie de pruebas contundentes sobre la participación intelectual de Julio Borges, en el intento de magnicidio en grado de frustración contra el primer mandatario, en un audiovisual, —presentado por el ministro en rueda de prensa— se observa a Requesens, delatar a Borges, arguyéndole ser el responsable de haberlo contactado para ser el enlace entre el ex sargento Juan Monasterios para que pudiera entrar a Venezuela por el estado Táchira.



"Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trata de Juan Monasterios", expresó Requesens el el material audiovisual.



Luego de esto Requesens añadió que le hizo la solicitud al supervisor de imigración de Colombia, Mauricio Jiménez.



"Le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta", confesó.



Requesens quien se encontraba en San Cristóbal aseguró que nunca tuvo contacto físico con Juan Monasterio "solo hice a través de la mensajería lo solicitado".



Por otro lado Monasterios narró cómo viajó entre Venezuela y Colombia para organizar el atentado en una finca del poblado de Chinácota, ubicado en el departamento norte de Santander.



Indicó que gracias a Requesens quien tenía un contacto en Migración Colombia y con la instrucción de Borges, logró que los ejecutores del ataque pasaran la frontera de forma legal.



Debido a las pruebas del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) despojó este miércoles la inmunidad parlamentaria de los mencionados voceros de oposición.



Posteriormente es detenido Requesens quien ofreció declaraciones— hechas públicas este viernes —de la autoría intelectual de Borges en el intento magnicida.



Admite que fue contactado es por Borges para que él se comunicara por mensajería de texto con Monasterio Venegas alias "Bons".



Tras lo ocurrido el 4 de agosto, las autoridades nacionales comenzaron labores de investigación y detienen a varios autores materiales cuyas declaraciones al Ministerio Públicos son difundidas en una alocución presidencial.



Hasta el momento existen 10 personas detenidas, 10 solicitadas y varios implicados como Julio Borges.