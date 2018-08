Extrema derecha criolla discute en Bogotá nombrar un presidente en el exilio

9 agosto 2018 - Con la presencia de dirigentes opositores venezolanos en Bogotá, entre ellos miembros de Voluntad Popular, un partido cercano a Álvaro Uribe Vélez, tomó posesión de su cargo el presidente electo Iván Duque, quien, con 42 años, es considerado como el mandatario más joven de los últimos 70 años.

A los actos protocolares asistieron unos diez mandatarios extranjeros, muchos de ellos integrantes del Grupo de Lima, agrupación de países gobernados por regímenes de derecha, confabulados contra la democracia venezolana y su Revolución.

En representación del Gobierno estadounidense asistió Nikki Haley, embajadora de ese país en la ONU, y Kirsten D. Madison, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad y Narcóticos.

En medios de prensa venezolanos se había publicado que Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, figuraba entre los

invitados. El propio Barboza tuiteó confirmando su asistencia al acto.

Por su parte, Julio Borges sostuvo una reunión con representantes del gabinete del nuevo mandatario colombiano, Iván Duque, en la que habló sobre "la restitución de la democracia" en el país.

"Hemos sostenido reuniones con importantes representantes del gabinete del nuevo presidente de Colombia Iván Duque y de delegaciones de diferentes países de América Latina. La restitución de la democracia en Venezuela es una prioridad para el continente", señaló Borges en su cuenta.

Otros políticos opositores que reportaron su estadía en Bogotá están vinculados al partido Voluntad Popular .

"Ya el equipo de @VoluntadPopular desde la toma de posesión del Presidente de Colombia @IvanDuque", señala un tuit de Ana Karina García. En la fotografía aparecen, entre otros, David Smolansky, Ana Karina García, Lester Toledo y Carlos Vecchio.

Lester Toledo también se fotografió con Nacho. Así lo hizo saber: "En la toma de posesión del presidente Iván Duque con este monstruo @nacholacriatura".

El diputado Luis Florido igualmente estuvo muy activo dando declaraciones de prensa.

Florido solicitó al nuevo Mandatario neogranadino que mantenga en su agenda el tema de Venezuela. "Están dados todos los elementos para que se pueda comenzar a hablar de transición. El régimen mantendrá la polarización política con Colombia y la de (Iván) Duque de estrechar lazos con toda la oposición venezolana", expuso.

En tuis de periodistas venezolanas asociadas a la derecha política se da cuenta del encuentro de la oposición venezolana en Bogotá en un intento por reagruparse. Se destaca que la reunión tuvo la particularidad de que se produjo "sin Henri Falcón" y con la presencia de Antonio Ledezma.

La página Lechuguinos.com publicó en su portal: "Con el fin de ponerse de acuerdo y definir una agenda única contra Nicolás Maduro, la derecha venezolana ha ido llegando desde hace días a Bogotá para asistir a la mencionada reunión".

Se informó por otro lado que el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, y el fundador de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, son algunos de los participantes, de acuerdo con Marta Colomina, una periodista también vinculada a la extrema derecha .

Entre los invitados oficiales a la conspiración se encuentra Pedro Carmona Estanga, quien se comunicará vía videollamada, y el excandidato "Frijolito" Henrique Salas Römer y la opositora María Corina Machado.

"Pero los estelares serán el cachorro Luis Almagro y el senador norteamericano Marco Rubio, quienes formarán parte importante a la hora de tomar decisiones", indicó el portal Leguchinos.

El texto refiere que esta vez la coalición dejó por fuera al derrotado Henri Falcón, pero invitó a Antonio Ledezma, quien junto a María Corina, presionarán para que se designe un gobierno paralelo que funcione fuera del país y que tenga al "vampiro" como Presidente en el exilio… Asimismo, si se acuerda esa propuesta, la acción se ejecutará al mismo tiempo que el paro general ya anunciado, convocado para el 20 de agosto.

Ensartaos, un portal web alternativo, publicó que Salvatore Lucchese, exjefe de la policía de San Diego, confesó en Colombia a la agencia Reuters que había participado en el atentado contra Nicolás Maduro. Lucchese, vinculado en el pasado a Voluntad Popular, acudió a Bogotá invitado a la toma de posesión.

El exfuncionario, involucrado en las pasadas guarimbas, señaló a Reuters que "orquestó el ataque con militantes antigobierno y la resistencia".

Lucchese, que describió el incidente como parte de un esfuerzo armado sostenido contra Maduro, no quiso hablar de su papel preciso en la operación o identificar a otros involucrados, y señaló la necesidad de proteger su identidad.

"Nosotros teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar en un cien por ciento. La lucha armada continuará", dijo.

LÁGRIMAS ANTE URIBE

En Bogotá, la toma de posesión de Iván Duque, el pasado martes, ocurrió en emdio de extremas medidas de seguridad. Se prohibió el vuelo de drones.

Según reportó Telesur, las autoridades aeronáuticas de Colombia prohibieron el uso de drones en los alrededores de la Casa de Nariño en Bogotá, sede del Gobierno Nacional.

De acuerdo al portal de RCN en la web, en un escrito en días previos a la ceremonia de investidura del Presidente electo, estaría protegida contra drones y contaría con la seguridad de 12.000 policías.

El Ministerio de Defensa informó que la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec) puso al servicio del esquema de seguridad de la Presidencia elradar Sinder, desarrollado en el país.

Esta herramienta, precisó el ministerio, "sirve para detectar la nueva amenaza que surge con los adelantos de la ciencia y el uso de las aeronaves remotamente tripuladas conocidas como drones".

"Debido a los hechos recientes relacionados con el uso de drones para fines bélicos, Colombia le hace frente a estas amenazas con el desarrollo de tecnología en radares para la vigilancia de infraestructura crítica con el radar Sinder", precisó el ministerio.

El radar tiene la capacidad de detectar blancos en tierra, como vehículos y personas, que se encuentren hasta a 12 kilómetros de distancia. También es capaz de ubicar otros drones a una altura de 200 metros y a una distancia de tres kilómetros, reseñó RCN.

Duque, como representante del uribismo, sustituye a Juan Manuel Santos, quien llegó a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

El reporte del discurso del nuevo Mandatario reseña que invitó a los colombianos a dejar las divisiones entre derecha e izquierda. Desarrolló un discurso en el que abogó por la convivencia de todos los colombianos

"No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia. No más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas: somos Colombia. No más divisiones entre ismos: somos Colombia", dijo.

Agregó: "Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos", dijo Duque, y señaló que "desplegaremos acciones para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición".

Sin embargo, entre la dirigencia de izquierda, intelectuales y movimientos sociales existen serias dudas sobre la verdadera voluntad de Duque para unificar a la sociedad colombiana, luego de más de medio siglo de violencia. Sobre todo por la plataforma política que lo lleva al poder: la derecha uribista. Álvaro Uribe, señalado con nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, recibió un fuerte aplauso en la toma de posesión de Duque y según el diario El Espectador: "Duque no pudo contener las lágrimas (cuando lo saludó) ante el hombre que ha sido su padrino en su corta carrera política".

Chance a la paz

Según el diario El Espectador, el nuevo Mandatario encuentra un complejo panorama internacional.

"Es así como el primer paso que dé Duque en términos de diplomacia internacional será clave a la hora de marcar la política exterior de su Gobierno alrededor de los asuntos que más interesan al país y que, en síntesis, son tres: las relaciones con Venezuela, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos y el rechazo al régimen nicaragüense de Daniel Ortega, sumado al litigio marítimo que tiene Colombia con ese país. Este último asunto, de hecho, ha sido un punto de honor para el ala más radical de los uribistas, quienes en su ejercicio opositor siempre le criticaron al Gobierno saliente de Juan Manuel Santos la defensa jurídica que su mandato ejerció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Oros medios mencionan que el " menú de retos para Duque lo complementan los líos judiciales de Uribe -quien deberá rendir indagatoria por soborno y fraude procesal, lo que complica su liderazgo en el Senado".

Mientras Duque juraba como nuevo presidente por cuatro años, de manera simultánea las fuerzas de oposición se movilizaron en varios puntos del país para exigirle que proteja a los líderes sociales tras el asesinato de 331 de ellos desde 2016, y respete los compromisos de paz asumidos con la exguerrilla FARC.

Aunque contará con mayoría en el Congreso, el exsenador enfrenta a una fortalecida oposición de izquierda y de centro, que alcanzó su mayor representación en las legislativas de marzo.

Con flores, vestidos de blanco y banderas de Colombia, centenares de opositores se manifestaban a favor de la paz y la vida en al menos 36 ciudades y municipios, según reseñas periodísticas de Colombia.

"Le estamos expresando al nuevo Gobierno, todas las fuerzas de oposición (…), que aquí hay un pueblo que no resiste más la violación al derecho a la vida, que necesitamos que se implemente correctamente el acuerdo" de paz, declaró el exlíder rebelde y legislador Marco Calarcá.