Eurodiputado Javier Couso: "el atentado contra Maduro supone un salto preocupante de la oposición"

Madrid 6 agosto 2018 - El atentado fallido contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, significa "un salto preocupante" en las estrategias de la oposición para provocar un cambio de régimen en el país, en opinión del diputado de Izquierda Unida (IU) en el Parlamento europeo Javier Couso.



"El atentado contra el presidente venezolano supone un salto preocupante por parte de aquellos actores que no aceptan la legalidad constitucional", valora el eurodiputado a Sputnik al recordar que "no es el primer intento violento, pero sí el más peligroso por los medios empleados y la sospecha de implicación de factores externos vinculados a gobiernos vecinos."



Para Couso, el intento de magnicidio "evidencia que parte de la oposición, hoy desunida y derrotada en las urnas, apuesta por la vía terrorista para conseguir lo que no pudieron lograr mediante la violencia callejera ni por medio de la complicidad con la guerra económica".

"Es una fase más de los manuales de guerra no convencional que se van cumpliendo paso a paso a medida que no van dando los resultados buscados", señala.



El político español considera "indignante" el "trato informativo que compra el relato de esa parte de la oposición violenta y que ni siquiera define como un intento de magnicidio a pesar de las pruebas que todos hemos podido ver".



"El doble rasero y el deseo indisimulado de un cambio de Gobierno se evidencian en la reacción de la mayoría de las cancillerías occidentales, que no habrían reaccionado con esa tibieza envenenada si este acto terrorista hubiera sido cometido en cualquier otro país", critica.

