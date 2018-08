AD y UNT decidieron no acudir al proceso de renovación del CNE

1º agosto 2018 - Los partidos Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) acordaron no acudir al proceso de renovación de inscritos, tras su no participación en las elecciones municipales y regionales de 2017 ni en las presidenciales del pasado 20 de mayo.



Se conoció extraoficialmente que AD lo decidió el mismo lunes cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las jornadas iniciarán el próximo 13 de agosto.



Los blancos alegan el alto costo que representa en estos momentos adelantar una movilización nacional para renovar la plantilla de la militancia, y además que esta sería la tercera vez en el año que se validan como organización política.



Por su parte, UNT reunió este martes a sus equipos nacional y regional y decidió igualmente no asistir al proceso. La tolda no postuló candidatos para las elecciones municipales del 10 de diciembre pasado ni para las presidenciales por lo que fue llamada a legitimarse.



Las otras dos organizaciones: Nueva Visión para mi País (Nuvipa) y Gente podrán mantener su vigencia legal si recolectan 0,5% de firmas de electores en por lo menos 12 estados.

