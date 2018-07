Capriles se lanza contra Henri Falcón y María Corina por la "unidad" opositora

29 julio 2018 - “No veo futuro si no hay una articulación de todas las fuerzas políticas de la oposición, desde Henri Falcón hasta el otro extremo que es la señora María Corina Machado”, señaló este domingo el dirigente opositor Henrique Capriles.



Durante una entrevista transmitida por Unión Radio, el dirigente de Primero Justicia señaló que sus esfuerzos van, supuestamente, “dirigidos a que la oposición pueda articularse sin posiciones intransigentes, sin protagonismos absurdos extemporáneos y buscarle al país una solución democrática”.



Sin embargo, hizo énfasis en que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “fue una plataforma electoral, no tuvo la capacidad de tener una conducción política en el tiempo y, no habiendo elecciones, entró en una crisis”.



Capriles, por otro lado, indicó que es necesario “poner el acento en los problemas de la mayoría de los venezolanos”, al tiempo que sostuvo: “La idea no es quedarnos en el diagnóstico, sino avanzar”.

