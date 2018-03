Gremio Nacional de Abogados de EEUU insta a Maduro a liberar a Rodríguez Torres y cesar represión a disidentes no violentos

22 de marzo de 2018.- El abogados del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) de EE.UU. expresó su preocupación ante el arresto del ex-ministro Miguel Rodríguez Torres, hecho ocurrido el pasado 13 de Marzo.

En una carta dirigida al Presidente Nicolás Maduro y al Fiscal General Tarek William Saab, el gremio de larga militancia en causas progresistas en EEUU, reitera haber sido "ferviente defensor del proyecto Bolivariano" y oponerse al intervencionismo de EE.UU. en Venezuela, pero expresa su preocupación ante violaciones de Derechos Humanos y represión contra disidentes del proyecto Bolivariano.

"En meses recientes nos hemos sentido alarmados y consternados por el desconocimiento de su gobierno de las leyes internacionales y los Derechos Humanos en su creciente represión de los disidentes asociados con el proyecto Bolivariano, y por su negativa a permitir que los candidatos de la oposición se postulen en las próximas elecciones presidenciales," afirma la nota.

"Por más difíciles que sean las condiciones presentadas por la crisis económica y el sabotaje internacional, ciertamente no justifican la represión contra las voces disidentes no violentas," continúan.

En concreto, los abogados del National Lawyers Guild expresan estar preocupados "por el reciente arresto y detención de Miguel Rodríguez Torres el 13 de Marzo del 2018, lo que parece que ocurrió sin una orden de arresto y sin que se presenten cargos contra él."

Concluyen exigiendo a Maduro y a William Saab a "liberar a Miguel Rodríguez Torres y estimular la inclusión de candidatos opositores no violentos en todas las próximas elecciones".

El Gremio Nacional de Abogados ha enviado por varios años, diversas delegaciones de apoyo a Venezuela y al fallecido Presidente Hugo Chávez. En 2015 visitaron el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para rechazar públicamente el decreto "Orden Ejecutiva" emanado de la presidencia de EEUU, que declaró a Venezuela como "amenaza de seguridad nacional para ese país," al tiempo que sirvieron de observadores en las elecciones legislativas.

A continuación una traducción no official de la carta:

20 de Marzo del 2018

Honorable Presidente Nicolás Maduro

Honorable Fiscal General Tarek William Saab

República de Venezuela

El Gremio Nacional de Abogados, la asociación más grande y más antigua de abogados por los Derechos Humanos en los Estados Unidos, y ha sido un ferviente defensor del proyecto Bolivariano y su sistema electoral a prueba de fraude, desde que enviamos nuestra primera delegación a Venezuela en el 2006. Nos hemos opuesto con firmeza a los sonidos de tambores de la intervención ilegal desde mucho tiempo por parte de los Estados Unidos en Venezuela, así como también a los ataques apoyados por los Estados Unidos en contra de la soberanía de Venezuela por Luis Almagro, en violación de su actual rol como Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

Nosotros hemos apoyado firmemente los esfuerzos de mediación entre el gobierno venezolano y los segmentos no violentos de la oposición, y estamos muy consientes de la naturaleza toxica de el ala de extrema derecha y de la oposición antidemocrática que a plagado al país desde el nacimiento del proyecto Bolivariano.

Sin embargo, en meses recientes nos hemos sentido alarmados y consternados por el desconocimiento de su gobierno de las leyes internacionales y los Derechos Humanos en su creciente represión de los disidentes asociados con el proyecto Bolivariano, y por su negativa a permitir que los candidatos de la oposición se postulen en las próximas elecciones presidenciales.

Nosotros hemos participado como observadores internacionales en elecciones municipales, estadales, y nacionales en Venezuela y hemos atestiguado el sistema electoral estelar que el país puso en práctica desde hace casi 20 anos. Elecciones abiertas con una masiva participación son críticas para la participación pública en un proceso democrático, así como su país lo ha reconocido por mucho tiempo. Negarse a permitir que los candidatos participen en las elecciones va en contra de los valores del proyecto Bolivariano y el sólido sistema electoral que Venezuela ha tenido durante años.

Estamos particularmente preocupados por el reciente arresto y detención de Miguel Rodríguez Torres el 13 de Marzo del 2018, lo que parece que ocurrió sin una orden de arresto y sin que se presenten cargos contra él. Aun no está claro si el derecho del Señor Torres a un abogado le continúa siendo negado y si él ha sido trasladado a una prisión donde él estaría en serio peligro. La forma en que ha sido tratado puede ser solo caracterizada como una evidente violación del principio básico del debido proceso, tal como está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adición a la Constitución Bolivariana, que ha servido como un modelo mundial de protección de los derechos fundamentales.

El proyecto Bolivariano fue fundado y sostenido en esa Constitución, que continua promoviendo y protegiendo el estado de derecho y la equidad. Por más difíciles que sean las condiciones presentadas por la crisis económica y el sabotaje internacional, ciertamente no justifican la represión contra las voces disidentes no violentas. De acuerdo con los principios de la Revolución Bolivariana y las protecciones consagradas en su Constitución, lo instamos a liberar a Miguel Rodríguez Torres y estimular la inclusión de candidatos opositores no violentos en todas las próximas elecciones.

Mis mejores deseos,

Natasha Lycia Ora Bannan

Presidenta del Gremio Nacional de Abogados

(Traducción no official)

Documento original en: http://www.nlginternational.org/2018/03/nlg-letter-to-venezuelan-president-maduro-on-detention-of-left-opposition-leaders-as-presidential-election-approaches/