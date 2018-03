"La derecha pretende alentar la violencia invocando falso fraude el 20M" alerta José Vicente Rangel

Caracas, marzo 18 - El analista político venezolano José Vicente Rangel alertó sobre la provocación de sectores de la derecha que pretenden alentar la violencia en Venezuela invocando un falso fraude alrededor de los comicios del 20 de mayo.



Añadió que esto se inscribe en el cuestionamiento insensato del sistema electoral venezolano por parte de quienes llamó "los enemigos de la democracia", y que sirve a intereses antinacionales.



Al inicio de su programa José Vicente Hoy, que transmitió este domingo Televén, expresó que "hoy tenemos que estar más alertas que nunca ante la provocación que sectores de la derecha pretenden implementar invocando de manera temeraria e irresponsable al fraude, con la única intención de generar violencia entre los venezolanos".



Recordó que estos sectores de oposición han actuado también con dobles propósitos en otros eventos electorales, "al no saber perder y denunciar el fraude sin tener pruebas", lo que confirma -apuntó- que no cuentan con la voluntad democrática que se necesita ante un sistema electoral blindado como el que existe en Venezuela.



Rangel recordó que desde el inicio del proceso revolucionario, en 1999, en el país se han vivido 24 elecciones de diferente signo y propósito con resultados absolutamente confiables y transparentes.



"El sistema electoral venezolano es reconocido mundialmente, un dispositivo técnicamente impecable y con capacidad suficiente para garantizar plenamente el ejercicio del sufragio en los ciudadanos. Pero no basta con eso, también tiene que estar soportado por la conciencia de la colectividad nacional por un claro sentido ético", acotó.

