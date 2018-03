(VIDEO) Díaz Rangel: Abstención en presidenciales podría traer violencia y mayor cerco de EEUU

Eleazar Díaz Rangel Credito: Aporrea.org

11 Marzo 2018 - El director del Diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, expresó que sí el 60% de la población venezolana se abstiene de votar en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de mayo podría generar más violencia y el cerco de los Estados Unidos se acentuaría mucho más.



“Sí la abstención logrará un éxito es decir el más del 60% de los venezolanos no votaran el cerco norteamericano sería más fuerte y factores opositores se fortalecerían, al mismo tiempo se crearían unas condiciones políticas mucho más fuertes que la que hemos vivido los último meses“, puntualizó Rangel.



Asimismo, comentó en el programa “José Vicente Hoy” transmitido por Televen que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y sus asesores deben pensar “que supuestamente se puede rescatar la democracia en Venezuela” o generarle la suficiente presión a Maduro para que renuncie “el cerco económico puede acentuarse con todo seguridad. La política de Washington contra Venezuela no creo que cambie si no cambia el Presidente y si no cambia la situación en Venezuela“, dijo.



Con respecto a la situación que atraviesa Venezuela indicó que “la crisis no tiene respuesta de cuando se va a recuperar a menos que el Gobierno tome medidas, ojalá sea antes de mayo”, aseveró que todo dependerá de las políticas que implante el Gobierno estas semanas.



El periodista y analista político confía que habrá una gran participación en los comicios presidenciales y que de este modo habría un fracaso de la abstención, aseguró que habrá una victoria sólida por parte del presidente Maduro para su reelección. A propósito del candidato opositor Henri Falcón, añadió que habría una “votación importante para él que lo podría convertir en jefe de una oposición que tanto se ha buscado pero que respeten las reglas del juego”.