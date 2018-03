Maduro: "Departamento de Estado busca impedir que la ONU envíe observadores electorales a Venezuela"

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Zeid Ra’ad al Hussein, dice que es imparcial... quiere venir a Venezuela a ver la situación... Jajaja y se lo creímos#ElMundoConVenezuela #UnidadDelPuebloConMaduro pic.twitter.com/Fr5C53nirK — Ruben Albarado (@rubenealvadarof) 9 de marzo de 2018

10 Marzo 2018 - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que posee "muy buena información" sobre supuestas presiones del Departamento de Estado de EE.UU. para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) se abstenga de enviar una misión de observación electoral al país suramericano.En una rueda de prensa desde la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, el mandatario manifestó que se lleva a cabo una "operación dirigida" por el organismo de política exterior estadounidense para que la secretaría general de la ONU se abstenga de enviar una delegación de acompañantes electorales para las presidenciales del 20 de mayo.El pasado jueves, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que ese organismo multilateral no podía designar una comisión para observar los comicios venezolanos "sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad", y que no tenía conocimiento de que hubiera alguna presión de EE.UU., según EFE."Una poderosa comisión de la ONU"Maduro, quien por siete años estuvo al frente de la Cancillería venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez, afirma que los reglamentos internos de la ONU facultan a la secretaría general para designar comisiones de observación electoral sin necesidad de más trámites.En contrapartida, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, envió una comunicación al secretario general adjunto la ONU para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, donde manifestaba su "preocupación" ante la posibilidad de que el organismo internacional enviara observadores electorales a su país."Uno se pregunta: si quieren garantías electorales, ¿por qué impiden que vengan observadores?, señaló Maduro. "¿Por qué tanta contradicción, tanta locura?"."Quiero que el secretario envíe una poderosa comisión de observación y acompañamiento. Seguiré haciendo gestiones para que eso ocurra", concluyó."Zeid está parcializado"Maduro expresó por otra parte que el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien dedicó un apartado de su informe anual a denunciar la situación venezolana, "ha perdido la cualidad" para opinar sobre el país latinoamericano.Según el mandatario, Zeid "está parcializado" con la oposición venezolana, con la que ha sostenido varios encuentros, registrados en imágenes.El alto comisionado aseveró el pasado miércoles que Venezuela no reunía las "mínimas condiciones" para llevar a cabo unas elecciones "libres y creíbles".De igual manera se refirió a la supuesta "crisis humanitaria" que atraviesa la nación latinoamericana y pidió enviar una comisión para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos."Es una pieza del Departamento de Estado, enquistado como un tumor en el sistema de derechos humanos", concluyó el jefe del Estado venezolano.