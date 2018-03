Diosdado Cabello denuncia que MUD buscará generar conflicto social luego de comicios presidenciales

Diosdado Cabello

Caracas, marzo 8 - La autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) busca crear condiciones que le permitan generar un conflicto social en Venezuela, después de las elecciones presidenciales y de concejos legislativos estadales y municipales que se realizarán en el país el 20 de mayo.



La denuncia la realizó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien destacó que la estrategia forma parte del nuevo plan de repliegue de la MUD.



"La Mesa de la Unidad Democrática se esta replegando para ganar tiempo. No importa cuántas facilidades les dé el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuantas garantías y bondades le ofrezca el Poder Electoral solo quieren ganar tiempo, mientras propician las condiciones para la soñada explosión social y el pronunciamiento de otros traicioneros y vendidos", dijo durante el programa Con el Mazo Dando que transmite VTV.



Señaló que el plan de repliegue de la MUD busca promover un "evento "post comicios" para llegar al poder, con el aval de los "protectores" imperiales. Ese es el plan", denunció.



Cabello señaló que este plan de la derecha venezolana es similar a lo que hizo la oposición de Nicaragua agrupada en el Frente Amplio por la Democracia que decidió no participar en los comicios presidenciales de Nicaragua que se efectuaron en noviembre del 2016, puesto que calificaban al referido proceso como "farsa electoral", postura que contó con el respaldo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.



En su sesión de Mazazos, contó que los mismo ocurrió en Guinea Ecuatorial cuando los partidos de oposición entre ellos Convergencia para la Democracia Social, Unión Popular y Partido Coalición Socialdemócrata retiraron sus candidatos para las elecciones presidenciales del 2002.



La MUD públicamente informó que no participará en las presidenciales, sin embargo otros partidos opositores como Avanzada Progresistas, Copei y Movimiento al Socialismo (MAS) postularon a Herni Falcón quien formalizó la inscripción de su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta nota ha sido leída aproximadamente 126 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)