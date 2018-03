Guanipa: "La MUD no tiene candidato a la presidencia de la República"

Credito: GV

01-03-18.-El dirigente del partido Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, aseguró este jueves que cualquier persona que decida participar en las elecciones presidenciales del 22 de abril, no será considerado como un candidato opositor al régimen ya que, a su juicio, estaría a favor "de las personas que han destruido el país", reseña Globovisión.



Guanipa reiteró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no tiene un candidato para los comicios, dejando fuera de la coalición al aspirante por Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, por "no tener autoridad" para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como “candidato de ninguna oposición”.



"La Unidad no tiene candidato a la presidencia de la República. No participaremos en ese engaño de Maduro (…) Esta no es una elección sino una farsa para legitimar a alguien que destruye al país, que tiene la irresponsabilidad de presentarse de nuevo como candidato después de haber llevado a Venezuela a una tragedia", dijo.

Guanipa aseveró que la oposición solo participaría en las elecciones si el Gobierno nacional cumple con las condiciones fijadas por la MUD en el documento difundido en las redes sociales el pasado martes.



El dirigente político informó que la coalición opositora se mantiene trabajando en la conformación de un Frente Amplio Nacional para el rescate de la democracia del país. Dijo que anunciarán los próximos días sobre su creación.



“Tenemos mucha esperanza en conformación de este Frente Amplio Nacional para rescatar las condiciones electorales óptimas que nos permitan salir de la crisis”, aseveró.



Asimismo, manifestó que el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, no tiene intenciones de participar en las elecciones, aún si fuera habilitado. “Él tiene toda nuestra solidaridad, apoyo, nuestro acompañamiento en cualquier esfuerzo que haga para lograr las condiciones”, comentó.