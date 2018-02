(VIDEO) Héctor Rodríguez: La oposición está "entrampada en sus propios errores"

El Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Credito: Captura

28-02-18.-Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, señaló durante una entrevista en Globovisión que la oposición está "entrampada en sus propios errores", tras cuestionar "¿Cómo una fuerza política es capaz de cometer tantos errores?".



"El hecho que la oposición tradicional no participe es producto del entrampe en el que se encuentra. Ellos saben que sus errores les dan muy poca probabilidades de ganar una elección", manifestó Rodríguez.



"No pueden ganar porque cometen un conjunto de errores seguidos desde que ganaron la Asamblea Nacional hasta pararse de la mesa de diálogo", argumentó.



Rodríguez aseguró además que la oposición tiene muy poca autonomía es "muy dependiente de Estados Unidos".



"Estos actores (Henri Falcón) pareciera que tienen más soberanía, más seguridad y ojalá eso permita que surja una oposición más responsable con un nuevo liderazgo que apueste a la democracia, que apueste a la paz", aseveró.



Por otra parte, agregó que el gobierno venezolano quiere tener una relación de respeto, "el gobierno está dispuesto a sentarse a hablar con Donald Trump (Presidente de Estados Unidos) sobre la soberanía del país".



"Decirle, no te metas en las asuntos internos de Venezuela. Nos encantaría tener una buena relación con Estados Unidos, pero lo que no nos pueden exigir es que nos arrodillemos", sentenció.



Sobre los diferentes pronunciamientos que la comunidad internacional ha hecho sobre la situación de Venezuela, el gobernador de Miranda los catalogó como una "gran hipocresía".



"El problema de fondo es que Venezuela es irreverente ante los poderes fácticos y además es la principal reserva de petróleo", señaló.