Patricia Poleo recomienda a adecos dar un “golpe de Estado” en contra de Ramos Allup

22-02-18.-Patricia Poleo, periodista venezolana en el exilio, expresó que si estuviera en Venezuela, seguramente estaría muerta o presa. La comunicadora indicó que su caso más que algo personal, es una política de Estado y manifestó que si llega un cambio "de verdad", "no los adecos o los copeyanos", desea que haya justicia en el país.

Indicó que su caso "no es una cuestión en contra de Patricia Poleo, sino una persecución de Estado". Sobre Acción Democrática (AD), expresó que "no entiendo por qué los adecos no se le terminen de relevar a Henry Ramos Allup y le dan un golpe de Estado. Ya ese señor pasó por la AN y no cumplió. Tuvo su momento como lo tuvo Capriles. Ya él defraudo a la nación y la gente no lo quiere".

"Si estuviéramos en Venezuela estuviéramos muertos o presos", expuso refiriéndose también a su padre Rafael Poleo. Sus palabras fueron en el Programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

"No tengo odio. Ni resentimiento, pero tampoco creo en que uno debe perdonar y dejar pasar todo. Una cosa es el perdón y otra la justicia. Hay tanto dolor que se ha producido en Venezuela, eso no se puede dejar pasar. ¿Qué tipo de arreglo se puede hacer con los masacrados de El Junquito o con las madres que han visto morir a sus bebés recién nacidos? Todos podemos perdonar, pero tiene que hacerse justicia", dijo.

Resaltó que la MUD "es peor que el gobierno porque el gobierno por lo menos hace su papel histórico de acabar con la democracia, pero que opositores los hayan usados para hacerle el juego al gobierno es otra cosa".

Aseveró que por ahora no regresará al país y que tampoco lo hará si "Ramos Allup llegase a ganar la Presidencia". en relación a Henrique Capriles, respondió "no me gusta para nada".

Maduro "se va a reelegir"

La periodista aseveró que el presidente Nicolás Maduro "se va reelegir sin necesidad de que le hagan campaña, con sus condiciones. Si la comunidad internacional consigue apoyo, eso es otro cantar, pero él se va a reelegir. Yo no tengo ninguna duda de eso".

Manifestó que el pueblo venezolano está ocupado en buscar medicinas para que la gente no se le muera. Reclamó soluciones y un "cambio radical".

Autocensura

Sobre los pronunciamientos mediáticos de las figuras políticas acentuó que "el liderazgo de televisión no existe". Manifestó que "no cuestiono la autocensura en Venezuela". Agregó "si tu no pasas este programa, yo te voy a entender", refiriéndose al entrevistador Vladimir Villegas.

En cuanto a las diferencias con su padre Rafael Poleo respondió que "no me interesa entrevistar a mi papá porque mi trabajo es en redes y tengo que respetar a mi público. Eso es un capítulo cerrado. No he deshonrado a mi papá. Yo he hablado del periodista y del operador político de Henry Ramos. El que convirtió en un problema personal fue él cuando publicó un twitter en el que dijo que no se hace solidario con mi forma de pensar".

Luisa Ortega "debe estar en la cárcel"

La interrogante sobre su opinión en cuanto a los pronunciamientos de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro no faltó en la entrevista, a lo que la periodista fustigó "a esa señora hay que meterla presa. Su descaro es tal, que está implicada en cada una de las persecuciones políticas y crímenes de lesa humanidad en el país ¿Cómo va a lavarse las manos? Le hace un favor a Diosdado al decir que él la presionó. Diosdado tiene sus propias culpas ¿Cómo va a lanzar la responsabilidad de ella en otros? Ella vio a niños y jóvenes muriendo en las protestas ¿Cómo va a decir que no tiene responsabilidad? Ni ella, ni Rafael Ramírez".