Claudio Fermín reconoce que la unidad en la oposición jamás existió

Caracas, 21 Feb. AVN.- Claudio Fermín, quien aspira a ser candidato presidencial por la oposición venezolana, expresó este miércoles que en ese sector político la cohesión y el consenso nunca existieron, debido a que en cada proceso de elecciones las organizaciones políticas inscritas en la extinta Mesa de la Unidad (MUD) decidían unilateralmente qué acciones tomar.



Ello ha signado la actitud de esos partidos frente a los procesos electorales vividos en 2017 —cuando se eligió a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), gobernadores y alcaldes— y la convocatoria a los venideros comicios presidenciales.



"La unidad como concepto se ha convertido en un calvario. Son muchísimos nombres representativos los que plantearon desde un inicio, no ahora a propósito de las elecciones del 22 de abril, no participar. Voluntad Popular expresó que no participaría, después en otro momento lo hizo Primero Justicia, todo en tiempos distintos, lo que demuestra que no ha habido unidad", expresó Fermín.



En entrevista concedida al canal privado Globovisión, condenó el discurso "terrorista" de grupos opositores en contra de aquellos que defienden participar en las elecciones presidenciales.



"Quienes plantean no participar le han dado hasta un tinte ético, ha habido también algo de terrorismo verbal. Aquellos que no estén de acuerdo con su posición de no participar los consideran herejes y como herejes son merecedores de la horca, de la guillotina. Incluso el lenguaje que se utiliza es casi que emparentado con el terrorismo; es decir, si usted no está de acuerdo conmigo es un traidor", dijo Fermín.



En ese sentido, rechazó que la oposición tilde de inmoral a quienes piensan distinto, a pesar de que se "autodenominan defensores de la libertad, de la democracia". Ello, agregó, ha logrado "una especie de entendimiento para la inacción".



Se trata de "un entendimiento en la pasividad, como si ese entendimiento fuera a agravar la crisis y como si ese agravamiento fuese a dar después una especie de desplazamiento del gobierno".



Denunció que existe un grupo opositor que ha preferido tomar la violencia como bandera, en vez de sentarse para a dialogar para definir un candidato único por la oposición.

