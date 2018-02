Gobierno detectó falso positivo que buscaba atentar contra la paz de Venezuela y Colombia

Caracas, febrero 15 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este jueves que recibió información con pruebas físicas de un plan para crear un falso positivo contra Venezuela y desestabilizar la paz con Colombia.



"He recibido informaciones de una fuente A-1, extremadamente confiable de Colombia, con pruebas físicas de este plan para activar un falso positivo en la frontera" entre ambos países, que busca atentar contra la paz de las dos naciones, alertó el mandatario durante un rueda de prensa con medios naciones e internacionales, que ofreció en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas.



El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ya maneja la información y fue instruido por el jefe de Estado para que se la transmita oficialmente a su homólogo neogranadino, Luis Carlos Villegas.



Este tema formará parte de la agenda de trabajo que sostendrán ambos ministros con el objetivo de establecer un plan de seguridad para reforzar la protección en la frontera.



En ese sentido, el mandatario informó que este fin de semana fijarán la fecha para un encuentro binacional entre los titulares de Defensa, con la idea de definir una estrategia de paz y seguridad para toda la región fronteriza, sobre todo, en el estado Táchira.



El jefe de Estado se dirigió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos: "Con un poco de sensatez, usted y yo pudiéramos ver un plan especial elaborado por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza. Usted, como presidente de derecha, capitalista, ya de despedida en Colombia, y yo como Presidente revolucionario, socialista, chavista de Venezuela".



Maduro también saludó que Santos, ya a final de su Gobierno, se haya ocupado del Norte de Santander y Cúcuta, zona limítrofe con Venezuela, y haya activado en su territorio más policías y militares.



Venezuela tiene un despliegue gigantesco de fuerzas militares y policiales. Por cada 10 funcionarios y militares que tiene el país en la frontera, Colombia suma solo uno, explicó.



"Nosotros hemos sido víctimas del paramilitarismo, los ladrones de carros, traficantes de droga, guerra colombiana. Hemos y somos víctimas del tráfico de gasolina y productos, del robo del billete físico. Somos víctimas de toda la criminalidad de la frontera que viene desde Colombia", expresó.



Militares colombianos quieren paz



El mandatario refirió que el despliegue reciente de fuerzas militares colombianas en la frontera sin lugar a dudas se relaciona con la visita que realizaron la semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, al vecino país.



"Mientras no se metan en territorio venezolano, no hay ningún problema", señaló. Aseguró que ni el Ejército de Brasil ni el de Colombia quieren un conflicto armado con Venezuela. "No lo aceptarían. Estoy seguro de eso", afirmó. "Me consta firmemente que en filas militares colombianas respetan la soberanía de Venezuela".



Resaltó que Colombia en su política exterior está subordinada a los intereses de EEUU, y relató que Santos en conversaciones privadas le ha dicho: "Usted sabe que mis amigos son los del norte".



Comunicación y respeto



Maduro mostró una carta que le dirigió el mandatario neogranadino, en donde lo invita al vecino país para conversar sobre asuntos de la región. "Para hablar de estos temas, presidente Santos, necesitamos comunicación, respeto, paz. Eso es lo que yo quiero", señaló.



Dijo que en un eventual encuentro con Santos, "le voy a reclamar férreamente por sus expresiones xenofóbicas, de odio contra el pueblo de Venezuela".



"Yo amo al pueblo de Colombia. Nosotros amamos a Colombia profundamente. Yo no sé si el presidente Santos ama o no a Venezuela. Por las acciones que él toma contra los venezolanos en Colombia, creo que nos odia, y se lo voy a decir, si llego a ver al presidente Santos", agregó.



Reiteró que los gobiernos de Colombia y Venezuela están obligados por la historia, por la geografía, "por nuestros pueblos, por Dios, estamos obligados a oírnos, a comunicarnos, a entendernos y a trabajar por la paz".











