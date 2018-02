Aristiguieta Grancko: Las próximas elecciones presidenciales son una farsa

Febrero 05 de 2018.- Enrique Aristiguieta Grancko dio unas declaraciones al ser liberado, tras su detención en el Sebin, en donde precisó que las próximas elecciones presidenciales que efectuarán este año son una farsa y que han sido convocadas por un organismo que no tiene facultades.



Aristiguieta Gramcko fue detenido en la madrugada del pasado viernes sin ningún tipo de orden judicial por funcionarios del Sebin, segun informan sus familiares.



Gramcko afirmó durante esta rueda de prensa que seguirá llamando a la abstención, pues a su juicio, llamar a no votar no es un delito.



" Yo no he cometido ningún delito, seguiré llamando a la abstención. Creo que llamar a la abstención no es ningún delito, es un recurso que tiene el ciudadano del mundo, lo era antes por la vía de la Constitución", señaló.



En cuanto al Consejo Nacional Electoral, expresó que este funciona como el Ministerio de elecciones del régimen de Nicolás Maduro, quien tiene a tres miembros de su gobierno dentro de la institución y uno solo por la oposición.



" Yo propongo que no se cohoneste una farsa, un sainete que han montado, convocado por un organismo que no tiene facultades para hacerlo, el cual obedece ciegamente a un supuesto CNE y en el que hay tres miembros del gobierno y uno de la oposición que ha venido funcionando en estos años como el Ministerio de elecciones del régimen y todos ustedes presenciaron como fue la tal elección de la Constituyente que tuvo las mesas vacías y sin embargo, aparecieron con un resultado de 8.000.0000 de votos", señaló.



María Alejandra Aristeguieta Álvarez, hija del dirigente copeyano, informó que a su padre pretendían imputarlo por haber organizado una huelga de hambre en 1958, así lo reseño a través de su perfil en su cuenta de Facebook.



“A mi papá lo querían imputar por ‘haber organizado una huelga general en enero de 1958'. No es chiste, es lo que decía su acta”, reportó.



#4Feb Enrique Aristiguieta “Seguiré denunciando. Las elecciones son una farsa convocada por un organismo que no tiene facultades” pic.twitter.com/9yB9VYq4Je - @oliverandresfz

— Reporte Ya (@ReporteYa) 4 de febrero de 2018