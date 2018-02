(VIDEO) Borges se enreda con preacuerdo del diálogo y periodistas no lo perdonan

1. Presiente @DaniloMedina informa a la prensa nacional e internacional qué hay avances en algunos puntos, en otros no y existe un acta firmada por las partes con los avances del diálogo pic.twitter.com/fDfujDzsXh — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 31 de enero de 2018

2. Seguidamente la delegación del Gobierno de #Venezuela salió a declarar a la prensa @jorgerpsuv: faltan detalles y en 72 horas seguramente serán dilucidados... que diferencia el Gobierno de RD que hoy nos permite firmar un acta que es el preacuerdo que nos va a llevar a La Paz pic.twitter.com/LJmP7hyhnc — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 31 de enero de 2018

3. Le correspondió el turno a la delegación de la oposición, para sorpresa de la prensa @JulioBorges aclaró que no había ningún preacuerdo firmado, solo existía un acta donde están plasmados los puntos que han avanzado, lo que generó reacciones en los periodistas pic.twitter.com/Kri01jblTj — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 31 de enero de 2018

4. Vamos a ver de nuevo la reacción de los periodistas dominicanos cuando @JulioBorges dijo que no había preacuerdo firmado con el Gobierno de #Venezuela, para la prensa estaba desmintiendo al presidente @DaniloMedina que minutos antes habló de un acta firmada pic.twitter.com/yoyoXftgxX — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 31 de enero de 2018

5. Volvieron a insistir con la pregunta ¿vendrá la oposición el día lunes, abra acuerdo si ó no? a lo que @JulioBorges respondió “sólo Dios lo sabe” pic.twitter.com/vqlR8Mubpu — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 31 de enero de 2018

1º Feb. 2018 - Los periodistas que se encontraban en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana no tuvieron contemplación con el diputado Julio Borges, cuando este manifestó que no se había firmado ningún preacuerdo entre los voceros de la derecha y del gobierno que participan en la mesa de diálogo.La corresponsal de la cadena multiestatal Telesur, Madelein García, publicó en su cuenta Twitter un video en el que se aprecia la reacción de sus colegas ante lo manifestado por Borges y que contradecía lo que previamente habían declarado el presidente dominicano, Danilo Medina, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez."¿Cómo que no hay acuerdo?" o "¿qué fue lo que se firmó entonces?", fueron algunas de las preguntas que le realizaron al parlamentario criollo.Cabe recordar que previamente, tanto el primer mandatario de la isla caribeña como el ministro Rodríguez, manifestaron que se había firmado entre las partes un preacuerdo que daba muestras de los avances de la mesa de diálogo.