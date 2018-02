Julio Borges: "No hay acuerdo ni se ha firmado ningún preacuerdo, hay temas que no han podido ser cerrados"

31-01-18.-Julio Borges, delegado de la oposición en la mesa de negociaciones que se desarrolla en República Dominicana ofreció unas declaraciones, este miércoles 31 de enero, a su salida del encuentro con representantes del Gobierno Nacional, donde aseguró que hasta este momento, no existen acuerdos, "no hay acuerdos porque hay temas que no han podido ser cerrados". "No se ha firmado ningún preacuerdo".



"No hay acuerdo ni se ha firmado ningún preacuerdo hasta que todo este acordado, por eso el día de hoy, no hay un acuerdo que podamos mostrar, porque a pesar de que hay avances (...) hay muchos temas que deben continuar tratándose para ver si llegamos a una solución", dijo.



Asimismo, Borges explicó que existen puntos en los que se han logrado concretar "avances", sin embargo, hay otros en los que no, igualmente aprovechó su intervención para hacer un llamado a la población y pidió "creer" en los dirigentes que asistieron a Dominicana, y los que están en Caracas.



"Nosotros estamos convencidos que lo único que puede llegar a construir a Venezuela es la unidad", detalló.



Borges no dio como segura su participación en la próxima reunión entre Gobierno y oposición, y aclaró que antes de avanzar, debe someter a "consulta" la decisión por todos los sectores, tanto políticos como civiles, para avanzar, o "cerrar el capitulo".