(AUDIO) Tania D´Amelio: VP y Puente quedaron autocancelados y la MUD no podrá validarse en siete estados del país

Lrectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ amelio, informó que Voluntad Popular y Puente quedaron desconocidos por el poder Electoral, porque no manifestaron, de ninguna manera, su intención de ser renovados ante el órgano, como lo ha sido solicitado por la ANC. Asi mismo la MUD, tampoco se no podrá validarse en siete estados., según reseña Unión Radio.“Los partidos Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados, porque al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE, automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley, según el artículo 32 de la ley de partidos políticos“, sentenció.D’ Amelio agregó que pese a las declaraciones de voceros de Primero Justicia de renunciar a la validación, dijo que la tolda aurinegra no ha formalizado la decisión y, por lo tanto, se realizará el proceso de todos modos.“Cuando se hace una solicitud por escrito se hace de manera formal, igualmente a la renuncia, pero partido PJ no ha consignado ninguna renuncia con respecto al proceso de renovación”, explicó en Venezolana de Televisión.En el caso de la MUD, la rectora ratificó que esta fracción política no podrá validarse en siete estados.