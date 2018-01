Partido "Voluntad Popular" dice que no se validará ante el CNE

20 Ene. 2018 - El partido de derecha Voluntad Popular dijo que no se validará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y propone que sea la de la MUD la que se legalice de cara a los próximos comicios presidenciales.



A través de su cuenta Twitter, la tolda naranja propuso al resto de las agrupaciones políticas que conforman la alianza opositora que se unan para validar la tarjeta de la Unidad.



“Decidimos que no nos prestaremos a hacer el juego con un trámite que ya cumplimos: no validaremos nuestra tarjeta y proponemos validar la de la Unidad”, publicaron en la red social.



Asimismo, pidieron al resto de los partidos de la oposición enfocarse a validar la tarjeta de la Unidad.



“Venezuela reclama de nosotros gestos de sacrificio y desprendimiento sinceros que antepongan el cambio que reclama nuestra gente a los intereses partidistas y personales”.



