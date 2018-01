(VIDEO) Presidente Maduro: Si la derecha se quiere quedar sin diálogo, avancemos nosotros

El jefe de Estado condenó la inasistencia de la oposición venezolana. Credito: CiudadCCS

20 Ene. 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que aun si la oposición venezolana no participa más en las reuniones de la Mesa de Diálogo que se efectúan en República Dominicana, el pueblo de Venezuela debe seguir avanzando en la lucha por la Revolución Bolivariana.



“Si la derecha se quiere quedar sin diálogo, allá ellos, avancemos nosotros con alegría, con amor con decisión y con la fuerza de un pueblo que sabe que tiene un Gobierno Revolucionario”, manifestó durante un encuentro con representantes del Movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Buroz.



El jefe de Estado condenó la inasistencia de la oposición venezolana quienes, a pesar de haberse fijado la fecha de la reunión para el pasado jueves 18 de enero, decidieron no asistir a causa de presiones externas.



“Ayer recibieron la orden del imperialismo y de la derecha mundial de que no se sentarán a dialogar”, expresó al tiempo que mencionó que se encuentra listo para firmar los 7 puntos establecidos en el pre-acuerdo. “Si ustedes no quieren firmarlo (oposición), yo seguiré adelante y nada ni nadie nos va a detener. Yo llamo al pueblo al combate, al trabajo y al avance permanente”.



Maduro recordó que ha tendido la mano a la oposición desde el año pasado pero estos continúan con su agenda de “destruir, poner obstáculos y hacer daño”, por lo que reiteró que la Revolución Bolivariana continuará avanzando y construyendo.