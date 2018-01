MUD suspende el diálogo en República Dominicana

Credito: Efe

18-01-18.-La oposición venezolana anunció que se ausentará de la ronda de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro prevista para este jueves en Santo Domingo, por la controversia sobre la muerte del piloto rebelde Oscar Pérez y la inasistencia de cancilleres de países acompañantes, según reseña el portal Globovisión.



"No vamos. Construiremos consenso para una nueva fecha", dijo a la AFP el diputado Enrique Márquez, uno de los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el diálogo iniciado con el gobierno el 1 de diciembre.



La oposición decidió no asistir en medio de tensiones surgidas luego que el ministro del Interior, general Néstor Reverol, asegurara que dirigentes de la MUD habían colaborado "en el marco de los diálogos de paz" para ubicar a Pérez, quien protagonizó sonadas acciones contra el gobierno y fue abatido el lunes durante un operativo.



"Nos parece inaceptable, y así lo rechazamos, que se quiera enlodar un proceso que se ha llevado con tanto esfuerzo con acusaciones irresponsables y en su totalidad falsas", aseveró la MUD en una carta dirigida al presidente dominicano Danilo Medina, facilitador del diálogo.



El legislador Luis Florido, otro de los negociadores de la MUD, quien también confirmó a la AFP la cancelación de la reunión, agregó que las declaraciones de Reverol "obstaculizan" el encuentro y exigió al gobierno de Maduro "desmentirlo".



Márquez destacó que, además, cancilleres facilitadores del diálogo no iban a asistir a la cita, lo que terminó por convencer a los negociadores de la MUD de suspender su viaje a República Dominicana.



"Nos parece fundamental preservar el grupo de cancilleres acompañantes (México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas), que sin duda han contribuido de manera efectiva a un mejor entendimiento de los temas debatidos", agregó la MUD en la misiva, en la que le pide a Medina "hacer un llamado al respeto entre las partes".



Las recrudecidas tensiones se producen después de que Maduro advirtiese a sus detractores que las reuniones de este jueves y viernes son "la última oportunidad" para alcanzar un acuerdo antes de las presidenciales de este año -en las que aspirará a la reelección-, lo que los opositores consideraron "una amenaza".



En varias demandas, la oposición exige en los diálogos garantías de unas elecciones presidenciales "transparentes", mientras que el gobierno busca el reconocimiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por la oposición y países de América y Europa.