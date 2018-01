Acción Democrática asistirá a validación de partidos ante la ANC

El diputado Edgar Zambrano del partido Acción Democrática (AD) Credito: Archivo

09-01-18.-El partido político Acción Democrática (AD) participará en una eventual validación de partidos cuando sea convocada, informó el vicepresidente de la tolda blanca Edgar Zambrano.



“Son 75 años de historia que no los puede borrar ni la Asamblea Nacional Constituyente, ni el proyecto político del gobierno, ni ninguna actitud que media tropelías ignoren la constitución”, dijo el también parlamentario en entrevista con Globovisión.



La validación de partidos fue propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre para los partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales, principalmente Primero Justicia, Voluntad Popular y AD.



Zambrano explicó que la decisión de AD se basa en que “no abandonarán los espacios democráticos”, a pesar de que esta nueva validación de la nómina de los partidos “constituye un adefesio jurídico, pero a la vez un reto para los partidos de la policromía”.



AD sería el primer partido opositor en confirmar su participación en la validación de tarjetas ante el Poder Electoral. Anteriormente, el diputado Luis Florido expresó que Voluntad Popular no asistirá a dicha validación.