(VIDEO) Buscando a Sabrina: la triste realidad de los animales abandonados

La constante emigración de venezolanos al extranjero debido a la crisis por la que atraviesa el país deja tras de si una grave situación con las mascotas. Todos los días vemos por las redes casos de perros y gatos abandonados a su suerte donde algunos de ellos son rescatados, pero la mayoría de ellos sobreviven en terribles condiciones por las calles de Venezuela.

Diferentes instituciones y fundaciones informan que se abandonan unas 200 mil mascotas al año en todo el país. A la migración masiva de venezolanos como una de las causas de abandono se une el aumento excesivo en los precios de alimentos, como por ejemplo el costo de un kilo de gatarina que está en el orden de 5$ el kilo, lo que equivale a 15.500.000,00 de bolívares, por otra parte los cortes baratos de carne, como el bofe, la riñonada y la pajarilla han aumentado considerablemente y no bajan de 1 dólar por kilo, 3.000.000,00.

La soledad, la tristeza, el hambre y el maltrato son los grandes padecimientos de estos seres sintientes, quienes luego de tener techo y comida se ven de repente a la intemperie en calles y carreteras peligrosas y para las cuales no están preparados para poder defenderse.

Uno de estos casos es el de una usuaria de Facebook quien reportó alarmada que al día siguiente de ella irse de Venezuela, su esposo botó a sus mascotas a la calle, a su perro Tizón lo dejó en Antímano y a su gatita Sabrina la botó por la montaña de Montalbán, por lo que en un llamado de auxilio rogó que la ayudaran a rescatarlos. Esto causó la indignación y desconcierto de proteccionistas, rescatistas y amantes de los animales, quienes han hecho recorridos para buscarlos, con la suerte de encontrar a Tizón y ponerlo en buenas manos, pero en el caso de Sabrina no se ha contado con tan buena suerte.

Parte de nuestro equipo se unió a esta búsqueda en el parque de la montaña de Montalbán, así como por los alrededores de las zonas adyacentes, pero fue infructuoso encontrarla, por lo que si alguien sabe de ella o la ha llegado a ver, rogamos que brinde la información necesaria para poder rescatarla o al menos saber que se encuentra bien.

Es muy triste lo que tienen que atravesar rescatistas y proteccionistas que luchan con las uñas esta cruel realidad, como el caso de una manada de tres gatas en Parque 2 de Juan Pablo Segundo, donde habitaban en el jardín estas tres gatas, que llevaban años cuidadas por una proteccionista, quien las esterilizó y daba de comer. De la noche a la mañana desaparecieron por el mes de enero y nadie supo del destino de estas felinas, lo que causó una gran depresión a su proteccionista. Otros terribles casos, son los que ponen a dormir a las mascotas por no poder llevárselas consigo. Tal es el caso de una perrita poddle ciega y muy anciana que sino se asoptaba en el término de tres días, sería sacrificada, afortunadamente pudo ser adoptada por una joven que se consternó ante la terrible situación de la perrita.

Ante esta desafortunada realidad, urrgen leyes que protejan a los animales, que el gobierno ofrezca refugios para resguardarlos, curarlos y ofrecerlos de una manera organizada en adopción. Que amplíe y dé más recursos a la Misión Nevado. Qué la Misión se ocupe de recoger, esterilizar y brindar atención a perros y gatos de la calle. Todos sabemos que ir a una Misión Nevado es salir de sus espacios deprimidos porque no tienen suficientes espacios para tantos perros y gatos, y los médicos no pueden atender a tantas mascotas en un solo día.

Por otra parte es necesario que se produzcan alimentos de buena calidad y económicos para las mascotas.

Todo esto representa un drama porque cada vez se ven más y más mascotas abandonadas. Hay buenas personas que se ocupan de ellas, adoptándolas. Hay casos de personas que los recogen y tienen enormes cantidad de animales en sus casas, pero no se dan abasto con los gastos. Hay otras que hacen operativos de esterilización y hay quienes les dan alimento en las calles, pero esto no es suficiente ni justo para muchas personas que no pueden abarcar tanto sufrimiento. Se necesita crear políticas para proteger a las mascotas de la calle. Los seres sintientes también son importantes y su buen trato define la sensibilidad y el nivel de desarrollo de una sociedad.